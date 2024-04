A pesar de este éxito arrollador y de haber iniciado ya varios proyectos, Bayona aún no tiene la certeza sobre cuál será su próximo estreno en la pantalla grande.

“Estamos trabajando en otras películas, pero todavía no he tenido el tiempo ni la tranquilidad ni la calma de decidir con cuál saldremos. Hay algunas historias reales por ahí, pero todavía no lo tengo claro”, señala el realizador español a El Comercio, durante su reciente aparición en los Premios Platino Xcaret.

Entre los largometrajes en que está inmerso como productor, destaca el nuevo filme de Agustín Díaz Yanes “Un fantasma en la batalla”, un thriller político de Netflix que cuenta la historia de una guardia civil que trabaja como agente encubierta dentro de ETA durante más de 10 años. La película está inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista.

Bayona también coproduce “Vieja loca”, un thriller psicológico con el que, asegura, cumple el sueño de su vida de “trabajar con la increíble Carmen Maura”. La actriz interpreta el rol de Alicia, una mujer con demencia senil.

Al mencionar esta coproducción española-argentina, el realizador catalán aprovecha para referirse a la industria cinematográfica de Argentina, que en estos días está envuelta en un virtual estado deliberativo a partir de la nueva política que quiere instrumentar el gobierno de Javier Milei en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

“Las primeras imágenes de referentes argentinos que recuerdo son las películas de Aristarain y Eliseo Subiela. Discutíamos mucho en la escuela de cine sobre estas. El cine es una herramienta de expresión poderosísima y fundamental de un país. Y estar en contra del cine nacional es estar en contra del país. Así que, Argentina, acá estamos. No están solos. Acá estamos para apoyarlos”, enfatizó.

Apuesta potente

Asimismo, destacó el impacto de “La sociedad de la nieve” en el mundo, un filme que, asegura, invita a reflexionar sobre temas que atraviesan la condición humana, como la psicología en situaciones límites, la resiliencia y la solidaridad; sin pretender ofrecer respuestas definitivas, sino más bien estimulando al espectador a cuestionarse y reflexionar.

La película, dirigida por Juan Antonio Bayona, está basada en hechos reales sobre los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972, entre ellos, integrantes de un equipo aficionado de rugby uruguayo.

“Cuando reúnes todas esas preguntas que se hacían ellos en la montaña, intentar darles respuesta es imposible. Finalmente, optamos por no abarcar el relato desde lo intelectual sino desde lo emocional: colocar al espectador dentro de ese avión, y que el objetivo no fuera responder esas preguntas, sino que se las formularan ellos al acabar la película”, explica.

“Que más de 250 millones de personas la hayan visto por la plataforma es abrumador, y que haya llevado al cine a 700 mil espectadores, me hace demasiado feliz”, subraya.