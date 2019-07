"James Bond": Idris Elba revela por qué no aceptó ser parte de la cinta

Idris Elba acaba de revelar, en una entrevista que ofreció recientemente a la revista Vanity Fair, la razón que lo desanimó de participar en la película número 25 de "James Bond", que finalmente volverá a ser protagonizada por el actor Daniel Craig.

En sus declaraciones a la prestigiosa publicación, Idris Elba aseguró que los comentarios racistas sobre la posibilidad de que pudiera interpretar al Agente 007 lo desmotivaron, a pesar que nunca había considerado dar vida al famoso espía.

“Me desanimó ver a personas estar en desacuerdo por el color de mi piel. No tengo necesidad de ponerme en una posición tan difícil. El Agente 007 es un personaje codiciado, icónico y querido", indicó inicialmente Idris Elba.

"Si alguien me dijera: '¿Quieres interpretarlo (el personaje)?', yo diría: '¡Sí!'. Eso es fascinante para mí. Pero no es algo que yo haya expresado, como, 'sí, quiero ser el James Bond negro'", agregó.

Sobre el tema, Idris Elba finalmente explicó: "Uno se desanima (...) cuando las personas, desde un punto de vista generacional , digan 'No puede ser'. Y realmente resulta ser el color de mi piel. Y si lo consigo y no funciona, o si funciona, ¿sería por el color de mi piel? Esa es una posición difícil para mí cuando no lo necesito".

A mediado de agosto de 2018, cuando aún no se sabía quién protagonizaría la película número 25 de la saga de “James Bond”, empezaron a circular rumores de que Idris Elba había sido considerado para interpretar al Agente 007.

Estas especulaciones se iniciaron tras una encuesta de Hollywood Reporter, que señalaba que el 63% de los estadounidenses lo quería para el papel y aumentaron luego que el actor compartiera un peculiar mensaje en Twitter. “Mi nombre es Elba, Idris Elba”, escribió, parafraseando lo que dice James Bond al presentarse.

Solo un par de semanas después fue el propio Idris Elba quien desmentía esta información cuando, al ser consultado al respecto por una periodista de la televisora británica ITV, respondió inmediatamente con un contundente “no”.