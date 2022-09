Han pasado un poco más de 12 años desde que “Avatar” conquistó el mundo del cine y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos al llevarnos en un viaje a la exótica luna alienígena conocida como Pandora, donde la humanidad está en una guerra con sus nativos los na’vi. Ahora la obra de James Cameron regresó a los cines este 22 de septiembre, un preludio para la salida de su esperada secuela “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: el camino del agua”) este diciembre.

En conversación con El Comercio y otros medios de la región, el realizador reveló que el regreso de “Avatar” a los cines es un sueño que ha tenido desde hace cuatro o cinco años. “He estado esperando este momento, porque sabía que iba a haber literalmente millones de personas que son ahora fanáticos de los filmes que eran demasiado jóvenes en ese momento para verlo en una sala de cine”.

Un auténtico promotor de la experiencia en los cines que lo convirtió en una estrella de Hollywood, Cameron señala que no hay punto de comparación entre ver su película por streaming y verla en la pantalla grande. “No sé cómo expresarles cómo esta experiencia será diferente de lo que han visto. Es casi como si hubieras visto la película en blanco y negro, ahora vamos a ponerle el color”, consideró el consagrado director. “Es realmente tan grande la diferencia entre haberla visto en color en streaming y verla en 3D, en la gran pantalla, con todo el sonido, con toda la inmersión en un buen cine.”

La historia de amor entre Jake Sully (Sam Worthington) Neytiri (Zoe Saldana) es central en la franquicia "Avatar". (Foto: Twentieth Century Studios) / Courtesy of WETA

UN PROCESO MUY, MUY ATERRADOR

El regreso de “Avatar” a los cines sirvió para que Cameron reflexionara sobre el titánico proyecto que fue traer a Pandora a la pantalla grande, una aventura que comenzó en 1995, incluso antes de que lanzara su proyecto más conocido, “Titanic”.

“Lo escribí cuando era el CEO de una nueva empresa de efectos visuales llamada Digital Domain, que en aquel momento era la primera empresa de efectos visuales 100% digitales, así que quería escribir algo que sirviera para impulsar el arte de hacer personajes y entornos por computadora”, explicó Cameron.

Sin embargo, en aquella época la tecnología todavía no había avanzado lo suficiente para la visión del director. “En 2005 decidí que era tiempo para trabajar en ‘Avatar’ finalmente. La tecnología aún no estaba ahí, todavía tuvimos que crear un montón de nuevas cosas, pero estábamos en el punto en el que podíamos construir sobre lo que otros habían hecho para crear un sistema que nos permitiría filmar ‘Avatar’”, indicó.

De particular importancia para el realizador era la tecnología de captura de movimiento facial, la cual permitiría traducir las actuaciones de los actores en los rostros alienígenas de los na´vi. “Claro que podemos hacer la selva tropical, sabíamos crear entornos con gráficos de computadora. Podíamos crear criaturas, eso lo sabíamos desde ‘Jurassic Park’ por ejemplo. Pero no sabíamos sí podíamos recrear emociones humanas y que estas fueran leídas perfectamente. Eso nos llevó un par de años adicionales de desarrollo técnico que hicimos nosotros mismos”, señaló el realizador.

Director y guionista James Cameron durante la filmación de "Avatar". (Foto: Twentieth Century Studios) / Mark Fellman

Con el tremendo éxito que ha sido “Avatar”, es fácil olvidar qué gran apuesta fue el proyecto, no solo para James Cameron y su equipo, sino también para el estudio 20th Century Fox (20th Century Studios tras su adquisición por Disney). Para el realizador, esta oportunidad fue ganada gracias al éxito que tuvo “Titanic”, otra película que por décadas se mantuvo como la más taquillera del mundo.

“‘Titanic’ fue una gran apuesta, pero ‘Avatar’ fue una gigantesca apuesta”, remarcó Cameron. “Se tardó cuatro años en hacer esa película y estuvimos tres años en la producción antes de que viera una toma terminada”.

¿Cuál fue esa toma? Un primer plano de la heroína de la película Neytiri, interpretada por Zoe Saldaña, cuando se encuentra por primera con Jake Sully (Sam Worthington). “Recuerdo que me senté en mi mesa de edición mirando la pantalla y viendo la toma, que tan bella era”, rememoró. “Vi la toma una y otra vez y pensé ‘realmente estamos haciendo esto’. Y eso fue tres años en la producción, así que fue un proceso muy, muy aterrador”.

“Yo diría que para la nueva película no sentimos ese nivel de angustia. Sabíamos que habíamos perfeccionado las técnicas que habíamos probado con la primera. Pero ahora miro atrás y pienso ‘hombre, estábamos dementes’”

DE REGRESO A PANDORA

El restreno de “Avatar” no será la única visita a Pandora que tendrá el público cinéfilo este año, ya que su secuela, “Avatar: El camino del agua”, se estrenará a mediados de diciembre. Si bien los detalles de la película se han mantenido bajo estricto secreto, James Cameron nos adelantó algunos detalles de su nuevo filme, señalando que se trata de los retos que enfrenta una familia para preservar su cultura y el mundo natural.

“Es una secuela que ocurre 15 años después en la historia de Jake Sully y Neytiri”, revela Cameron. “Su historia de amor continúa, que ahora es un matrimonio donde son los jefes de una familia con cuatro niños, y por lo tanto es también mucho sobre cómo la vida cambia cuando se tiene hijos. Soy el padre de cinco niños, y como artista estoy trabajando desde mi experiencia en la dinámica familiar para mostrar cuando es saludable y cuando no lo es. Esto en el escenario de este desconocido, dramático, hermoso y alienígena mundo que es Pandora.”

En cuanto a los paisajes que veremos, tanto los avances de la película, así como su mismo título nos han adelantado que tendrá que ver con los océanos de Pandora. “Si bien seguimos la historia de Jake y Neytiri, los llevamos a una tierra totalmente diferente, a una cultura totalmente diferente. Se encuentra una gran cantidad de agua submarina y superficial, el océano y todos sus diferentes estados de ánimo: tormentas, en calma, oleaje; así como criaturas y entornos submarinos, islas, arrecifes tropicales, etc. Así que es muy hermoso y fue un gran reto desde el punto de vista técnico, mucho más que la primera película.”

Para James Cameron, una de las ventajas de los años adicionales ha sido el avance de la tecnología, sobre todo la de captura facial, lo cual les ha permitido obtener lo que él considera el 100% de lo que los actores dieron en su actuación. Esto fue más notable en el caso de Sigourney Weaver, quien a sus 70 años regresa a la franquicia interpretando a una adolescente de 15 años.

“Ahora bien, ella lo hizo estupendamente, pero la cuestión era si podíamos crear ese personaje en su nombre y canalizar esa interpretación en una joven na’vi. Y creo que lo logramos. Creo que es un personaje bastante interesante”, consideró James Cameron.

Kiri, el nuevo personaje interpretado por Sigourney Weaver en "Avatar: El camino del agua". En la película original Weaver interpretó a la doctora Grace Augustine. (Foto: Twentieth Century Studios)

TODO ESTÁ CONECTADO

Con una historia que gira en torno al conflicto entre una corporación invasora hambrienta de recursos naturales y los nativos que intentan detenerlos, es imposible separar a “Avatar” de un mensaje ambientalista y ciertamente su director, quien también dirige documentales sobre la importancia de la naturaleza, no busca separar los dos temas.

“En los últimos años pasamos de que una minoría de la raza humana viva en ciudades a que sea una mayoría, así que cada vez estamos más desconectados de la naturaleza. Es por eso necesitamos recordatorios como la película ‘Avatar’ para acordarnos la belleza y la complejidad de la naturaleza, o no la protegeremos”, señaló el director.

“Y seamos sinceros, más gente va a ver una pieza de entretenimiento ficticio que un documental. La gente no quiere que le den lecciones, quiere que le entretengan. Pero las personas pueden entretenerse y disfrutar de una película por su belleza, por la reacción emocional que le provoca”, agregó. “La belleza, el sentirse conectado a la naturaleza y tener ese tipo de cumplimiento de deseos en la pantalla es una reacción emocional que la gente tiene a la película. Así que, una vez más, creo que el arte y el entretenimiento puedan tal vez despertar algo en nosotros de que tenemos que luchar por el mundo natural”.

James Cameron, director y guionista de "Avatar", es también conocido por otros clásicos del cine como "Titanic", "Terminator" y "Aliens". (Foto: Twentieth Century Studios)

Para el realizador, se han visto un avance en este aspecto desde que salió la película. “Creo que la gente estaba más en negación entonces que ahora. Veo un cambio de actitud, un despertar. No se limitan a ignorar el problema. El problema está ahora frente a ellos, y se ha convertido en una parte significativa del discurso político y de la acción política. Así que creo que ‘Avatar’, la primera película, es tan o más relevante hoy en día y seguirá resonando con la gente tan bien como lo hizo la primera vez, tal vez incluso más.”

