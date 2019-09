James Cameron sintió alivio cuando "Avengers: Endgame" destronó a "Avatar"

James Cameron es uno de los cineastas más exitosos de todos los tiempos con la mayoría de sus filmes siendo éxitos inigualables alrededor del mundo. Su filme "Titanic" (1997) fue solo destronado como el mayor éxito en las taquillas por "Avatar" (2009), también del mismo director. Recientemente el récord del cineasta canadiense fue superado por "Avengers: Endgame" (2019) al reunir US$2,796 millones.

A pesar de que su racha de más de 21 años ha sido derrotada, James Cameron afirmó sentirse "aliviado y optimista" en una entrevista con Deadline.

"Me da mucha esperanza. 'Avengers: Endgame' es una prueba demostrable que la gente todavía va a los cines. Lo que más me asustaba de hacer 'Avatar 2' y 'Avatar 3' era que el mercado podría haber cambiado tanto que simplemente ya no era posible hacer que las personas se emocionaran tanto de ir a un cuarto oscuro con un montón de extraños para ver algo", afirmó el director de 65 años.

A pesar de que se anunciaron en octubre del 2010, diversos problemas obligaron a Cameron a esperar hasta 2017 para comenzar la producción de las secuelas de su popular película. Actualmente se espera que los filmes, producidos por la subsidiaria de Disney 20th Century Fox, lleguen a los teatros en diciembre de 2021 y 2023 respectivamente, con dos secuelas más dependientes de su éxito.

"¿Podrá 'Avatar 2' y 3 crear ese tipo de éxito en estos tiempos? Quién sabe. Pero lo estamos intentando. Es posible que lo hagamos, es posible que no, pero el punto es que todavía es posible. Estoy contento de verlo, a diferencia de un escenario alternativo donde, con la facilidad de la experiencia que todos pueden crear para ellos mismos con los servicios de streaming ese potencial de ir al cine podría ya no existir", agregó.