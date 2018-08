James Gunn: nadie salvará al director de "Guardianes de la galaxia"

Ni la carta pública de los actores o peticiones de fans en todo el mundo salvarán a James Gunn, quien no volverá a Marvel Studios para dirigir "Guardianes de la galaxia 3". Así lo informa Variety, que conversó con fuentes cercanas a Walt Disney.

El medio estadounidense precisa que esta decisión se volvió final una vez que James Gunn se reuniera con el jefe de Walt Disney, Alan Horn; encuentro que tuvo como objetivo calmar los ánimos entre ambos. Tras dicha reunión quedó claro que el despido del director es definitivo.

Se sabe, además, que la mente creativa del Universo Cinematográfico de Marvel, Kevin Feige, no estuvo presente en esa reunión. Si bien las fuentes de Variety insisten que Feige intentó rescatar al director, respalda la decisión final de Disney de no traerlo de vuelta.

Como se sabe, James Gunn fue separado de "Guardianes de la galaxia 3" luego de revelarse unos tuits escritos hace casi una década, en los que habla sobre abuso infantil. Según Gunn, fueron bromas, pero aun así pidió disculpas por los mismos. Walt Disney no perdió tiempo y lo separó de futuros proyectos.

Tras el despido, los actores de la cinta, entre ellos Chris Pratt, Zoe Saldaña, Pom Klementieff, etc.; pidieron darle una nueva oportunidad. James Bautista (Drax), adicionalmente, dijo sentir "náuseas" por el despido del cineasta y, de acuerdo a una web británica, iría a extremos de no grabar "Guardianes de la galaxia 3" si es que no se respeta el guion de Gunn.

Por otro lado, se conoce que varios estudios están interesados en contratar a James Gunn una vez que salga de Disney. Uno de ellos sería Warner Bros., que busca salvar los alicaídos "Mundos de DC".

DATO

El cronograma de Disney indica que "Guardianes de la galaxia 3" llegará en 2020.

En 2019 se estrena la cuarta parte de "Avengers", cinta que volvería a incluir a los personajes de James Gunn.