James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como directores ejecutivos de DC Studios después de cuatro años al frente de la compañía. La decisión forma parte de una reestructuración impulsada tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance.

La salida de ambos ejecutivos se hará efectiva el próximo 1 de diciembre. En su reemplazo asumirá Jeremy Latcham, reconocido productor que trabajó durante varios años en Marvel Studios y participó en importantes producciones de superhéroes.

Latcham cuenta con créditos en películas como “Los Vengadores” (2012), “Spider-Man: Homecoming” (2017) y “Guardianes de la Galaxia”. Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir una nueva etapa para DC, una de las franquicias más importantes del entretenimiento cinematográfico.

A través de un comunicado, James Gunn y Peter Safran recordaron su gestión y destacaron los proyectos desarrollados durante su administración. Ambos señalaron que su objetivo fue reunir a los personajes de DC bajo una misma visión creativa y devolverle protagonismo a figuras emblemáticas como Superman.

Durante su liderazgo, el estudio estrenó producciones como “Superman”, “Supergirl” y “Clayface”, además de impulsar series como “Peacemaker” y “Creature Commandos”. También trabajaron en nuevos proyectos destinados a ampliar el universo de películas y televisión de la compañía.

Por su parte, David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, junto a Ynon Kreiz, agradecieron a los cineastas por sus aportes y destacaron la transformación que impulsaron en DC Studios. Según indicaron, su trabajo permitió establecer nuevas bases para el desarrollo de futuras producciones.

James Gunn asegura que la película no debe considerarse Superman 2 (Foto / AFP) / VALERIE MACON

Pese a dejar sus cargos ejecutivos, Gunn y Safran continuarán vinculados al mundo del entretenimiento y regresarán de lleno a sus labores creativas como cineastas y productores. Entre los proyectos que mantienen relacionados con DC figura “Man of Tomorrow”, la próxima película centrada en Superman y Lex Luthor.