James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como directores ejecutivos de DC Studios. (Foto: Valerie Macon / AFP)
James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como directores ejecutivos de DC Studios. (Foto: Valerie Macon / AFP)
Por Redacción EC

James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como directores ejecutivos de DC Studios después de cuatro años al frente de la compañía. La decisión forma parte de una reestructuración impulsada tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance.

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