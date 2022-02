Conforme a los criterios de Saber más

Heredero del Japanese Film Festival presencial, que en su momento se celebraba en países del Asia y Australia, el Japanese Film Festival Online tiene lugar de manera virtual en el Perú, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina, Ecuador, Egipto, Malasia, Filipinas y otros 24 países en simultáneo, gracias a las gestiones del Departamento de Cultura de la Embajada del Japón en el Perú. En el marco de esta red internacional, esta iniciativa de la Japan Foundation nos permite, hasta el 27 de febrero, ver de manera gratuita 18 películas de diferentes géneros.

Esta selección, cuya intención es mostrar la diversidad de la industria cinematográfica japonesa actual, se compone de títulos recientes y de interés que han tenido buena acogida en su país y en el circuito de festivales, pero que en su mayoría no han trascendido fuera de esos espacios.

Para sumergirse en el Japanese Film Festival Online 2022 basta con registrarse de manera gratuita y crear una cuenta. Los filmes están disponibles durante las dos semanas de duración de la cita y se tienen 48 horas para ver cada uno una vez que se ha comenzado la reproducción de este (el sistema habilita un visionado completo por obra).

Qué hay que ver

Las películas se exhiben en versión original, y se pueden elegir los subtítulos en español. Las 18 propuestas se adscriben, con sus temáticas y matices propios, al thriller, al drama, la comedia, el cine histórico, el documental y, por supuesto, al anime, como son “Patema Inverted” (2013) y “Time of Eve” (2010), dos trabajos de Yasuhiro Yoshiura, figura relevante de la animación japonesa no tan conocida fuera del país.

En la sugerente lista, destacan “It’s a Summer Film” (2011) de Soushi Matsumoto, un testimonio de amor al cine desde la perspectiva de juventud, que muestra a una joven enamorada del género clásico de samuráis que no quiere que este se pierda. También brillan “Aristocrats” (2021) de Yukiko Sode, e Ito (2021) de Satoko Yokohama, que describen la compleja posición de la mujer en la sociedad y el mundo laboral nipón.

Asimismo, un título vinculado a la gastronomía nipona es la comedia “The Chef of South Polar” (2009) de Shuichi Okita, y otro que golpea fuerte, literalmente, resulta “Sumodo. The sucessors of samurai” (2020) de Eiji Sakata, documental para descubrir en profundidad el mundo del sumo.

Web del festival

https://festivaldecinejapones.online/registro.

Películas imprescindibles

“Rashomon” (1949), de Akira KUROSAWA

La cinta clásica del festival: Ganadora del León de Oro del Festival de cine de Venecia, cuando hasta entonces nunca había competido una película que no fuera europea o estadounidense. La cinta puso en cuestión no solo al género del cine histórico como representación del presente, sino que dio cuenta del patetismo descarnado de la humanidad de post guerra, y la noción de verdad como algo relativo y subjetivo.

“Rashomon” (1949) de Akira Kurosawa.

“Ito” (2020), de Satoko YOKOHAMA

Una tímida chica de campo elige un trabajo a tiempo parcial en un maid café en el que atiende a los clientes vestida de criada. Un drama que retrata el paso a la madurez de forma conmovedora.

“Ito” (2020) de Satoko Yokohama.

“SUMODO. The Successors of Samurai” (2019), de Eiji SAKATA

Un documental sobre el sumo, el deporte nacional japonés, que permite al espectador un acceso exclusivo a la vida entre bastidores de los más famosos luchadores de este milenario deporte.

“SUMODO. The Successors of Samurai” (2019) de Eiji Sakata

“Time of eve” (2009), de Yasuhiro YOSHIURA

¿Los androides tienen alma? Esta conmovedora película de animación aborda la naturaleza de las emociones a través de interacciones entre humanos y androides. Un alegato contra la discriminación rico en detalles realistas.

“Time of eve” (2009) de Yasuhiro Yoshiura

“It’s a Summer Film!” (2020), de Soushi MATSUMOTO

Una chica apasionada por los samuráis rueda una película que trascenderá el tiempo y el espacio. La cinta retrata el paso a la vida adulta desde el amor de los jóvenes por la producción de cine.

“It’s a Summer Film!” (2020) de Soushi Matsumoto

“Masked Ward” (2019), de Hisashi KIMURA

Película de misterio ambientada en los estremecedores confines de un hospital, donde se desarrolla una batalla psicológica que desemboca en una cadena de giros sorprendentes.

“Masked Ward” (2019) de Hisashi Kimura.

“Mio’s Cookbook” (2019), de Haruki KADOKAWA

En la época en la que Tokio se llamaba Edo, una joven se forja un nombre como chef mientras sueña con reencontrarse con su mejor amiga. Una historia sobre la amistad y el antiguo arte de la cocina.

“Mio’s Cookbook” (2019) de Haruki Kadokawa.

“Ozland” (2017), de Takafumi HATANO

¿Qué tipo de empleado tiene el don de hacer sonreír a los clientes? Esta es la historia de la llegada de una nueva trabajadora a un parque de atracciones y los divertidos desafíos a los que deberá enfrentarse.

“Ozland” (2017) de Takafumi Hatano.

“Relife” (2016), de Takeshi FURUSAWA

Película basada en el popular manga homónimo sobre un desempleado que, participando en un experimento científico, volverá a lucir joven para asistir a la escuela secundaria durante un año.

“Relife” (2016) de Takeshi Furusawa

“The Chef of South Polar” (2008), de Shuichi OKITA

Ocho hombres forman parte de una expedición de investigación a la Antártida. El trabajo de Jun Nishimura, el protagonista, es cocinar para los ocupantes de la estación y levantar con ello la moral.

“The Chef of South Polar” (2008) de Shuichi Okita

“The Floating Castle” (2011), de Isshin INUDO y Shinji HIGUCHI

Un ejército abrumador se prepara para pasar por encima de una pequeña fuerza de 500 hombres, el último bastión que resiste la reunificación de Japón. Más allá del género bélico, se trata de una curiosa comedia de acción épica.

“The Floating Castle” (2011) de Isshin Inudo y Shinji Higuchi.

“The God of Ramen” (2012), de Takashi INNAMI

Documental que retrata la vida de Kazuo Yamagishi, fundador de Taishoken, restaurante que por cerca de 40 años tuvo una inmensa influencia en la industria del ramen japonés.

“The God of Ramen” (2012) de Takashi Innami

“Under the Open Sky” (2020), de Miwa NISHIKAWA

La cinta narra la historia de un exasesino de la yakuza que tras una larga temporada en prisión intenta reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, la reinserción resulta muy difícil para gente como él.

“Under the Open Sky” (2020) de Miwa Nishikawa

“Until the Break of Dawn” (2011), de Yuichiro HIRAKAWA

Ayumi, una estudiante de secundaria, es preparada por su abuela para actuar como ‘tsunagu’, una intermediaria para las personas que quieren contactar con los muertos.

“Until the Break of Dawn” (2011) de Yuichiro Hirakawa.

“Patema Inverted” (2012), de Yasuhiro YOSHIURA

En este anime de género fantástico, la joven Patema vive en una civilización bajo un sistema de cavernas. Tras caer en un profundo agujero, despierta en lo que resulta un extraordinario mundo exterior.

“Patema Inverted” (2012) de Yasuhiro Yoshiura

