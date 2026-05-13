Resumen

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La película cuenta con un elenco internacional encabezado por Marc Clotet, junto a Pepe Monje y María Jesús Rentería. (Foto: Difusión)
La película cuenta con un elenco internacional encabezado por Marc Clotet, junto a Pepe Monje y María Jesús Rentería. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Javi Velásquez destacó la gran acogida que ha tenido “La Niña” se convirtió en el estreno de terror más visto de la semana y conquistó al público con una intensa mezcla de misterio, suspenso y elementos sobrenaturales.

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