Javi Velásquez destacó la gran acogida que ha tenido “La Niña” se convirtió en el estreno de terror más visto de la semana y conquistó al público con una intensa mezcla de misterio, suspenso y elementos sobrenaturales.

Ciudades como Iquitos,Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huánuco, Juliaca, Huancayo y Pucallpa, entre otras, registraron salas llenas durante el fin de semana de estreno, confirmando el gran interés del público por esta historia que combina misterio, tensión y elementos sobrenaturales ambientados en la Amazonía peruana.

Además de convertirse en el estreno de terror más visto de la semana, la cinta se posiciona como una de las películas con mayor asistencia en la cartelera nacional, impulsada por el boca a boca y los positivos comentarios de quienes ya la vieron.

El público ha destacado especialmente las actuaciones del elenco y la forma en que la película logra mantener la tensión de principio a fin.

“Estamos muy emocionados con la reacción de la gente. Queríamos contar una historia distinta, que mezclara el misterio urbano con las leyendas amazónicas y ver las salas llenas en distintas ciudades del Perú es algo increíble”, señaló el director de la película, Javi Velásquez.

Por su parte, la protagonista Cindy Díaz agradeció el respaldo del público y destacó la conexión que la cinta viene generando entre los espectadores. “La gente está vibrando con la película, comentando mucho lo que siente y recomendándola. Eso es lo más bonito que nos puede pasar. Estoy màs feliz y emocionada de lo que está pasando con el cine nacional”, indicó.

Sobre la película

Basada en una novela escrita por el propio director Javi Velásquez, La Niña combina elementos policiales con leyendas mitológicas amazónicas, explorando una faceta poco vista en el cine peruano.

“Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad. Hay una riqueza que se ha explorado muy poco”, explicó el realizador.

La historia sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía para trabajar como voluntario con animales y alquila el último piso de un edificio en Iquitos. Sin embargo, su tranquilidad se rompe cuando cada noche una misteriosa niña toca su puerta para pedir una taza de azúcar.

Lo que parece un gesto inocente pronto se transforma en una experiencia perturbadora. Tras la desaparición del joven, una teniente de la policía inicia una investigación que la llevará a descubrir una oscura verdad relacionada con aquella niña y otros sucesos inexplicables ocurridos en el mismo edificio.

La película cuenta con un elenco internacional encabezado por Marc Clotet, junto a Pepe Monje y María Jesús Rentería.

El reparto nacional está liderado por Cindy Díaz, acompañada por Sebastian Monteghirfo, Fernando Bacilio, Teddy Guzmán y la participación especial del recordado Óscar Carrillo.