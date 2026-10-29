En dicha conversación, la actriz ganadora del Oscar compartió detalles sobre el reencuentro con sus antiguos compañeros de reparto y el equipo con el que trabajó durante años, incluidos Josh Hutcherson y Woody Harrelson.
“Fue una locura porque era el mismo equipo”, comentó Lawrence al recordar su experiencia en el rodaje. La actriz destacó la presencia de los mismos camarógrafos y del asistente de dirección con quien había trabajado en numerosas ocasiones. “Fue muy emotivo”, añadió.
La artista también recordó con cariño su relación con Hutcherson, quien volverá a interpretar a ‘Peeta Mellark’. “Era como si Josh y yo no pudiéramos ni ir al baño sin cogernos del brazo. Fue precioso”, relató al hablar de su compañero con el que compartió cuatro películas de la saga.
Jennifer Lawrence también contó una divertida historia sobre Harrelson, quien interpretó a ‘Haymitch Abernathy’ en las entregas originales. “Woody, obviamente, se coló por la ventana de mi habitación de hotel sin que le invitara, porque no habría sido lo mismo si hubiera respetado los límites y hubiera usado la puerta”, bromeó en la entrevista.
Como se sabe, “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, basada en la novela homónima de Suzanne Collins, se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega y se centra en la juventud de Haymitch, quien deberá enfrentarse a la edición número 50 de los ‘Juegos del Hambre’. El protagonista será interpretado por Joseph Zada, mientras que Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin y Maya Hawke forman parte del reparto.
Matt Damon, quien interpreta a Odiseo en 'La Odisea' de Christopher Nolan, realizó una gira de medios en Miami junto a otros actores. En su encuentro con el periodista peruano Michael Calderón, recibió caballitos de totora como regalo. La película, adaptación cinematográfica de la novela 'Odisea' de América, se estrenará el 17 de julio de 2026 y es la primera película de gran estudio filmada íntegramente con cámaras IMAX.