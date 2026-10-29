Jennifer Lawrence confirmó que volverá a ponerse en la piel de ‘Katniss Everdeen’ en “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, la nueva película de la popular franquicia cinematográfica. La actriz anunció su regreso durante una entrevista en el pódcast “Call Her Daddy”.

En dicha conversación, la actriz ganadora del Oscar compartió detalles sobre el reencuentro con sus antiguos compañeros de reparto y el equipo con el que trabajó durante años, incluidos Josh Hutcherson y Woody Harrelson.

“Fue una locura porque era el mismo equipo”, comentó Lawrence al recordar su experiencia en el rodaje. La actriz destacó la presencia de los mismos camarógrafos y del asistente de dirección con quien había trabajado en numerosas ocasiones. “Fue muy emotivo”, añadió.

Jennifer Lawrence se pronunció sobre la oportunidad de volver a interpretar a ‘Katniss Everdreen’ en la nueva entrega de la franquicia. (Foto: AFP)

La artista también recordó con cariño su relación con Hutcherson, quien volverá a interpretar a ‘Peeta Mellark’. “Era como si Josh y yo no pudiéramos ni ir al baño sin cogernos del brazo. Fue precioso”, relató al hablar de su compañero con el que compartió cuatro películas de la saga.

Jennifer Lawrence también contó una divertida historia sobre Harrelson, quien interpretó a ‘Haymitch Abernathy’ en las entregas originales. “Woody, obviamente, se coló por la ventana de mi habitación de hotel sin que le invitara, porque no habría sido lo mismo si hubiera respetado los límites y hubiera usado la puerta”, bromeó en la entrevista.

Como se sabe, “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, basada en la novela homónima de Suzanne Collins, se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega y se centra en la juventud de Haymitch, quien deberá enfrentarse a la edición número 50 de los ‘Juegos del Hambre’. El protagonista será interpretado por Joseph Zada, mientras que Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin y Maya Hawke forman parte del reparto.

La precuela de 'Hunger Games' (Los Juegos del Hambre) se estrenará en noviembre de 2026, volviendo 24 años al pasado de Panem .(Foto: Lionsgate)

“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” tiene previsto su estreno en cines el 20 de noviembre de 2026. El regreso de Jennifer Lawrence marca un punto importante para la franquicia.