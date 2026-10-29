Jennifer Lawrence se pronunció sobre la oportunidad de volver a interpretar a ‘Katniss Everdreen’ en la nueva entrega de la franquicia. (Foto: AFP)
Jennifer Lawrence se pronunció sobre la oportunidad de volver a interpretar a ‘Katniss Everdreen’ en la nueva entrega de la franquicia. (Foto: AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Redacción EC

Jennifer Lawrence confirmó que volverá a ponerse en la piel de ‘Katniss Everdeen’ en “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, la nueva película de la popular franquicia cinematográfica. La actriz anunció su regreso durante una entrevista en el pódcast “Call Her Daddy”.

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