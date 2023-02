Con cinco películas en su carrera y una sexta en camino, Jesús Alvarez Betancourt es uno de lo directores peruanos más activos en la actualidad. Sus cintas entran en el género del drama con “Quizás mañana” (2013), la comedia distópica con “Japy Ending”, la ciencia ficción con “Afuera”, los musicales con “Me haces bien” y la comedia romántica con “Sobredosis de amor”.

“Me gustaría contar por lo menos 10 películas más antes de pensar que terminó mi vida acá”, confiesa el realizador en conversación con El Comercio.

Ahora regresa con “Un retiro para enamorarse”, cinta a estrenarse este 23 de febrero protagonizada por Andrea Luna que explora las complejidades del amor mediante la historia de Lucía, una mujer obsesionada por encontrar al hombre indicado que encuentra lo que buscaba, y el verdadero camino a la felicidad, tras viajar a un mágico retiro en España.

Completan el elenco una combinación de actores internacionales y nacionales como Juan Carlos Torres, Merly Morello, Alex Béjar, Alicia Mercado, Mónica Torres, Alexandra Barandiarán, Gaiska Pasalodos, Grapa Paola, Américo Zúñiga y Marco García-Tizón, así como la participación especial de Ernesto Pimentel y Gian Piero Díaz.

En conversación exclusiva con el diario, el realizador nos habló del génesis de su película, su incursión en las producciones internacionales y sus futuros proyectos.

-¿Cómo nació la historia de “Un retiro para enamorarse”?

La película nace luego de que un amigo propone juntarnos con un productor español para sacar un filme adelante. En ese entonces no sabíamos cuál sería la historia, simplemente queríamos sacar adelante un proyecto combinando gente y esfuerzo. Me encerré un par de días en casa para sacar como tres o cuatro ideas y la que más gustó fue la de “Un retiro para enamorarse”.

- ¿Te inspirarse en series como “La isla de la fantasía” con lo de un retiro mágico?

Te soy sincero, esta película no tuvo una planificación así. Al escribirla yo tenía claro tres variables: la protagonista debía ser peruana, el protagonista iba a ser español y, en teoría, íbamos a grabar la cinta en la casa de este amigo allá en España, por lo que todo tenía que pasar en una misma locación. Es de ahí donde sale un poco la onda de que sea un retiro donde un grupo de personas se cruza con el mundo del realismo mágico. Me senté a escribirla el guion sin una escaleta o un norte y simplemente deje que los personajes me vayan contando la historia.

-Esta es tu primera producción internacional. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de comenzar un proyecto a través de las fronteras?

Creo que lo que me motivaba cuando me hicieron esta propuesta era el poder trabajar con gente de otros países, así como conocer y abrir un nuevo mercado. He tenido la suerte de que los actores que he conocido en esta película son de verdad excelentes y me he sentido muy cómodo trabajando ellos. Estoy seguro que hay un par que van a llegar muy lejos en los próximos años.

Andrea Luna y Juan Carlos Torres protagonizan “Un retiro para enamorarse”.

- ¿Cómo fue la selección del elenco? ¿Escribiste el guion pensando ya en alguien?

Esta es la primera película en donde no tengo claro a qué actores me gustaría llamar. Hicimos un casting largo para encontrar al personaje de Lucía, que finalmente interpreta Andrea Luna. Mientras tanto, como yo a los actores españoles no los conocía tanto, confié en lo que me proponía la parte española. Ese fue el caso de Alex Béjar, quien hace el papel de Mónica. Los demás personajes sí fueron por audiciones, donde me mandaban las pruebas y yo elegía si una persona funcionaba o no. Y bueno, no me equivoqué. Creo que tenemos un elenco en general que funciona con un ensamble de actores a la par.

-En la película vemos diferentes momentos de los ciclos amorosos. ¿Cuál es el propósito de ponerlos en contraste?

Yo creo que lo que pasa es que la película trata un poco sobre la búsqueda del amor o el tratar de entenderlo. Creo que el proceso que vive el personaje de Lucía en la película, que es una persona que está obsesionada con encontrar el amor de una pareja, y en este viaje en donde va descubriendo, a través de las relaciones de otras personas, las distintas formas de ver y vivir el amor.

-¿Puedes darnos algunos ejemplos?

En la película tenemos a la pareja de Mónica y Carla, cuya relación recién comienza y lo hace con un problema de aceptación por parte de su familia y la sociedad, por lo que tendrán ellas que luchar. Por otro lado, está Coco y Graciela, quienes han estado luchado por su amor toda su vida, pero ahora uno de ellos sufre de Alzheimer y está olvidado esos momentos que ellos quisieran siempre tenerlos con ellos. Por último, está Feranton, un personaje que de alguna manera se ha aislado del mundo y que ayudará a Lucía a encontrar el amor propio.

-¿Es este el significado del filme?

Creo que la película gira en torno a la necesidad del amor. Además, hay algo que siempre me ha gustado tratar en las películas que he hecho y es que de alguna manera somos finalmente la suma de todas las personas que han pasado por nuestra vida y nos ha influenciado de cierta manera. Esta historia es de alguna manera como grupo de individuos terminan ayudándose entre ellos sin ser necesariamente conscientes de ello.

-La película también ha promocionado tener un componente musical fuerte.

Eeso apareció en el proceso de edición y debo darle crédito a un grupo conformado por mi editor Fernando Ruiz Odría, así como mis amigos Rik Nuñez y Renzo Amado, quienes lograron seleccionar y reclutar a bandas peruanas que nos ayudaron a contar nuestra historia. Hemos creado así una banda sonora de temas de grupos que no necesariamente son tan conocidos en el Perú, pero que sentimos que tienen el potencial para serlo.

Susan Green y Andrea Luna estrenaron su nueva canción "Pasará", la cual forma parte del soundtrack de "Un retiro para enamorarse". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

- ¿Quiénes participan en la banda sonora?

Carlos Cruzalegui ha compuesto canciones para la película y nos ha dado además algunos de sus temas. Dan Dan Dero, Alessa Novelli, Flavio Mayor, Santa García, Astronaut Project, Lucia Covarrubias, quién actuó en “Me haces bien”, también han participado. Incluso la misma Andrea Luna finalmente también generó una canción para la película.

-¿Qué hace tan importante el componente musical en una película?

Es importantísimo. Yo creo que hay dos momentos durante la producción de una película donde tú puedes ver que esta agarra una vida distinta. El primero es cuando ves ese primer corte en edición donde has unido todo de principio a fin y el segundo ocurre cuando al filme le añades la parte musical. Es como si estuvieras pintando el alma de la película.

- Películas tuyas como “Quizás mañana” y “Sobredosis de amor” contienen un fuertemente romántico. Qué te atrae tanto a ti y al público este género.

Yo creo que porque en la vida es una de las cosas más importantes para mucha gente. No digo que sea trascendental el vivir con una pareja, pero el hecho de sentir que el amor - ya sea de familia, de pareja, de amistad-, es un complemento importante a todo en la vida.

- Hacer cine es una de las empresas más arduas que uno puede tomar y cada película es un milagro. ¿Qué te mantiene en este negocio tan difícil? ¿Es una cuestión de amor?

Sí bien es complicado, uno va aprendiendo en el camino cómo reducir dificultades y riesgos. Creo que los humanos nos movemos en la vida por lo que nos apasiona y lo que a mí me gusta es hacer cine. A pesar de eso, espero que en algún momento el proceso sea menos complicado y haya una industria cinematográfica más fuerte en el Perú, con un apoyo distinto. Cabe señalar que ahora el tema de plataformas de streaming hace que tu riesgo sea un poquito menor, ya que si tu película camina un poco mal en tu país, puedes ofrecerla en otro lado gracias a la demanda internacional.

"Un retiro para enamorarse" fue grabada en el Perú y en España y es la primera producción internacional de su director Jesús Alvarez Betancourt.

- Hablando de la industria cinematográfica en el Perú, ¿cómo la vez postpandemia?

Se va avanzando de a pocos. La gente está regresando a los cines, pero creo que igual va a tomar un año para que se retorne a la normalidad, ya que se han acostumbrado al streaming. Ahora la pregunta es qué película vale la pena verla en la sala de cine. ¿Aquella con cincuenta mil efectos especiales o esta otra un poquito más íntima? Es una situación global y no solo en el Perú. El público vuelve de a pocos y no todos podemos hacer un “Avatar”.

- ¿Tienes ya planes para un siguiente proyecto?

Sí. Tengo otro proyecto con gente española que dirijo con mi amigo Renzo Amado y que empezamos a grabar en mayo. Es un musical titulado “De repente Luna” protagonizado por Amy Gutiérrez y Gonzalo Ramos que se adentra en el mundo de la cumbia y la salsa peruana.