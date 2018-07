Joaquin Phoenix será el próximo "The Joker", confirmó Warner Bros.

La compañía Warner Bros. realizó un comunicado oficial en el que afirma que el actor estadounidense Joaquin Phoenix será el encargado de personificar a "The Joker" en la próxima película que la productora filmará sobre los inicios del enemigo número uno de Batman.



Según reveló el comunicado de la empresa, la dirección de esta nueva película caerá en Todd Phillips, y estará centrado en el emblemático archienemigo de Batman. "Es una historia original e independiente que no se había visto antes en la pantalla grande", añadió la nota de prensa.



Esta cinta estará ambientada en Ciudad Gótica en la década de los ochoneta y estará alejada por completo del concepto y los otros superhéroes de DC Comics. Por esa razón, no se verá en pantallas a ningún actor de "La Liga de la Justicia", "Batman vs Superman" o "Escuadrón suicida", indicó el diario inglés The Guardian.

Este nuevo proyecto en el que se embarcará Phoenix tendría un presupuesto de 55 millones de dólares y comenzará a rodarse a finales de año, según indicó el comunicado.

La cinta aún sin nombre oficial se estrenaría tentativamente a finales de 2019. Será producida por Emma Tillinger Koskoff y Richard Baratta.

Joaquin Phoenix se hizo famoso por su papel del Emperador Commodus, en el filme "Gladiator", , y según explica Warner fue elegido por su versatilidad.



Este actor de 43 años ganó el premio a "Mejor actor" en el Festival de Cine de Cannes en el 2017 por "You Were Never Really Here" de Lynne Ramsey, y también ha sido aclamado por su trabajo en numerosas películas, incluyendo "Her", de Spike Jonze.