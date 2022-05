John Krasinski es una de las últimas sorpresas preparadas por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). El actor forma parte de la nueva película ”Doctor Strange in the Multiverse of Madness” e interpreta a Reed Richards, el líder de los Cuatro Fantásticos.

Tras el estreno de la nueva cinta de Marvel, el actor ha resaltado su importancia en la industria cinematográfica, porque no es la primera vez que Krasinski asume un rol importante en la pantalla. Conoce más sobre el destacado intérprete.

Nacido el 20 de octubre de 1979 en la ciudad de Boston, Massachusetts (Estados Unidos), el artista es el último de los tres hijos que tuvo el matrimonio de María y Ronald Krasinski. John asistió a la misma escuela que B. J. Novak, quien posteriormente sería su compañero en “The Office”. Antes de la actuación, se dedicó al deporte y formó parte de la Liga Menos de béisbol.

Krasinski se graduó de la Newton South High School en 1997 y decidió aplazar su ingreso a la universidad para viajar a Costa Rica y enseñar inglés. De ahí, entró a la Universidad Brown, donde estudió dramaturgia y se graduó con honores en 2002. Posteriormente, se inscribió al Instituto Nacional de Teatro Eugene O’Neill en Waterford, Connecticut.

John Krasinski decidió aplazar su ingreso a la universidad para enseñar inglés en Costa Rica. (Foto: AFP)

Sus roles antes de Marvel

El primer acercamiento que tuvo John Krasinski con la actuación fue en la escuela. Él fue escogido como el protagonista de una obra de teatro satírica de secundaria, la cual fue escrita y dirigida por su compañero BJ Novak.

De ahí, en el verano del 2000, el artista trabajó como guionista pasante en el programa “Late Night with Conan O’Brien”. Sin embargo, no fue hasta 2002, en el que logró tener un papel importante en la pantalla grande con la película “Alma Mater”, dirigida por Hans Canosa.

Luego, fue convocado para varios papeles pequeños en películas como “Kinsey” (2004) de Bill Condon, “Taxi: Derrape Total” (2004), una comedia dirigida por Tim Story, y “Duane Hopwood” (2005), donde interpretó a Bob Flynn.

Ese mismo año, John Krasinski alcanzó el reconocimiento internacional al conseguir un papel dentro de la serie de televisión de NBC “The Office”. Su personaje de Jim Halpert se convirtió rápidamente en uno de los más queridos por la audiencia. Krasinski también se desempeñó como escritor y coproductor profesional de varios episodios de la serie.

El último capítulo de la serie se emitió el 16 de mayo de 2013, tras estar al aire durante más de 8 años. Años después, el actor reveló cuál fue la escena que se negó a grabar. Durante la octava temporada, el ´showrunner´ Greg Daniels planteó que Jim engañara a su pareja Pam Beesley (Jenna Fischer) con la joven Cathy Simms (Lindsey Broad).

Ante la propuesta de que ambos se dieran un beso, Krasinski sugirió que no se realice. Esto fue revelado en el libro “Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office”, escrito por el actor Brian Baumgartner y lanzado en noviembre del 2021.

“Ha sido la única vez que me he puesto firme. Recuerdo haber contestado cosas que nunca pensé que diría antes, como ‘No lo voy a actuar’. Mi sensación es que hay un límite al que se puede llevar a nuestra dedicada audiencia. Les habíamos mostrado un gran respeto, pero si hacíamos esto, llevarlos tan lejos como para mostrar a Jim siendo infiel, estos nunca volverían. Y creo que, si le muestras a Jim siendo infiel, nunca regresarán”, señaló Krasinski en el libro.

Steve Carell como Michael Scott (izquierda) y John Krasinski como Jim Halpert (derecha) en una escena de "The Office". (Foto: Difusión)

Tras el éxito conseguido en “The Office”, el actor realizó diversas apariciones en producciones como “Law & Order: Criminal Intent”, “Without a Trace”, “Ed”, “American Dad!” (como la voz de una ardilla), así como en un capítulo de “CSI: Crime Scene Investigation”. También tuvo un rol importante en la película “License to Wed” (2007) y compartió escenas con Mandy Moore y Robin Williams.

En la cinta “Ella es el partido” (2008), película dirigida y co-protagonizada por George Clooney, interpretó a Carter Rutherford, un héroe de guerra convertido en figura del fútbol americano. Además, Krasinski debutó como director con la adaptación del libro “Entrevistas breves con hombres repulsivos” (2009). Ese mismo año actuó en “No es tan fácil”, proyecto donde compartió con estrellas como Meryl Streep, Alec Baldwin y Steve Martin.

Una de las películas con las que ha logrado posicionarse en la industria cinematográfica es “A Quiet Place”, estrenada en 2018 y que logró recaudar 340 millones en taquilla internacional. Gracias a ella, se llevó el galardón a Mejor película de ciencia ficción/terror de los Critics’ Choice Movie Awards 2018.

Para el 2020, estaba programado el estreno de “A Quiet Place”; sin embargo, la pandemia del COVID-19 retrasó el lanzamiento, y recién se realizó a mediados de 2021. Krasinski continuó protagonizando la película, con el papel de Lee Abbott.

"A Quiet Place". (Foto: Paramount Pictures)

Ingreso al universo de superhéroes

El Universo Cinematográfico de Marvel empezó con el rodaje de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” a finales de 2020. Desde entonces, se ha mantenido con total reserva toda la trama de esta nueva entrega, incluyendo claramente a los actores que serían convocados a la saga.

Pero, mientras se acercaba la fecha de estreno de “Doctor Strange 2″, la cual estuvo programada para el jueves 5 de mayo en Perú, se fueron revelando algunos detalles de la película, tales como la aparición del profesor Charles Xavier, fundador y líder de los X-Men, interpretado por el recordado Patrick Stewart.

Entre estas grandes sorpresas está John Krasinski. En “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el actor interpreta a Reed Richards, más conocido como Mr. Fantástico, el líder de Los 4 Fantásticos. Él pertenece a los Illuminati, el grupo de superhéroes poderosos de otra dimensión y que serían los reemplazantes de Los Vengadores.

(SPOILERS) Seeing John Krasinski In #DoctorStrange Was My Favourite Part Of The Movie!! I Hope It’s Not A One Time Thing! pic.twitter.com/8uwwEKNZPY — Papa (@PapaPatchow) May 7, 2022

En enero de este año se había filtrado algunas imágenes de Krasinski, pero todas las sospechas fueron confirmadas con el estreno mundial de la nueva película de Marvel. A raíz de buen recibimiento que ha tenido la inclusión de John Krasinski, los fans han pedido que él sea el director de la nueva película de Los 4 fantásticos, anunciada por Marvel. El actor no ha descartado la idea.

“Esa es una idea genial. Es muy interesante porque soy un gran admirador de Marvel. Creo que ellos tienen una fórmula genial. Sí, lo haría. Confío en Kevin Feige. Ese tipo no solo es el tipo más talentoso, sino el más agradable. Sí, lo que quiera, lo discutiremos”, dijo a ComicBook.com.