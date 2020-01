Nominada a Mejor película, Mejor guión adaptado, Mejor actriz secundaria, Mejor vestuario, Mejor diseño de producción y Mejor montaje, “Jojo Rabbit” es una de las películas favoritas del público a nivel mundial para poder dar la sorpresa en los Oscar 2020,que se celebrarán este 9 de febrero en Los Ángeles, California.

Sinopsis

Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) es un solitario chico alemán que pertenece a las juventudes hitlerianas. Su mundo se pondrá patas arriba cuando descubre que su madre, Rosie (Scarlett Johansson), una mujer soltera, está escondiendo a Elsa (Thomasin McKenzie), una joven judía, en su propia casa. Ayudado por su amigo imaginario, Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda.

Estos son algunos datos curiosos de la cinta que también está entre las candidatas a Mejor película de los Oscar de este año y aspira a llevarse la ansiada estatuilla dorada.

JOJO 1

1. El libro

La película “Jojo Rabbit” están basada en el libro “El cielo enjaulado” de Christine Leunens. La trama de la historia se sitúa en en pueblo alemán ficticio a fines de la Segunda Guerra Mundial.

2. El director

Taika Waititi, director de la cinta, es de nacionalidad de Nueva Zelanda, pero tiene ascendencia judio-rusa. El cineasta es conocido por dirigir “Thor: Ragnarok”, película que logró recaudar 850 millones de dólares en la taquilla mundial.

3. Grabaciones

Más del 90% de la película fue rodada en República Cheka durante el 2018. Taika Waititi indicó que escogió dicho país por sus paisajes soñadores.

4. El abuelo

Waititi indicó que su abuelo luchó contra los nazis. “Mi abuelo peleó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y siempre me ha fascinado esa época y esos eventos. Cuando mi madre me habló acerca del libro Caging Skies, de la autora Christine Leunen, me atrajo el hecho de que era contado a través de la mirada de un niño alemán adoctrinado por adultos a odiar”, dijo en reciente entrevista.

Jojo Rabbit

5. Debutante

Esta es la primera película del joven actor Roman Griffin Davis (Jojo Betzler), nominado al Globo de Oro por su trabajo en la cinta.

6. Tolerancia

El director de la cinta espera que muchas personas puedan irse de las salas de cine con un mensaje claro sobre la tolerancia. “Mientras crecía como judío maorí, experimenté un cierto nivel de prejuicio, así que hacer “Jojo Rabbit” ha sido un recordatorio, especialmente hoy, de que necesitamos educar a nuestros hijos acerca de la tolerancia, y nunca olvidar que en este mundo no hay cabida para el odio. Los niños no nacen odiando, son entrenados para hacerlo", indica.

7. El conejo

El protagonista se llama Jojo Betzler y el apodo de ‘Rabbit’ se lo gana cuando se niega a cumplir un ritual ario que consiste en degollar a un conejo.