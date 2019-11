Tras el éxito en taquilla del “Joker”, los rumores de una secuela no se hicieron esperar, a pesar de que el director Todd Phillips dijo inicialmente que no tenía intención de hacer una segunda película, y que la primera cinta no se preparó para más. Pero según The Hollywood Reporter, la situación ha cambiado y Warner Bros. ya prepara la segunda parte del “Guasón”.

THR informó que Phillips se encuentra en negociaciones con Warner Bros. para encargarse de dirigir y coescribir junto a Scott Silver, autor del libreto de la original, “Joker 2”. Esto surgió luego de que el director se reuniera con Toby Emmerich, presidente de la compañía, para proponerle desarrollar una franquicia completa basada en las historias de origen de los villanos de DC.

Aunque Emmerich no accedió, Phillips si recibió uno o dos personajes para desarrollar en películas en solitario y luz verde para la secuela del “Joker”.

Por el momento, ni Warner ni los representantes de Todd Phillips han realizado ningún anuncio al respecto, pero considerando que la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix logró cruzar el umbral de $ 1 mil millones con tan solo un presupuesto de 60 millones de dólares es casi seguro que confirmarán la noticia pronto.

Todd Phillips dando indicaciones a Joaquin Phoenix en "Joker" (Foto: Warner Bros.)

HISTORIA DEL “JOKER 2”

La primera película se centra en Arthur Fleck, un comediante fracasado, con una vida desgraciada, que solo tiene en el mundo a su madre... y su venganza cuando se cansa de ser golpeado y humillado por la vida.

Si la historia del icónico archienemigo de Batman está ambientada en los años 80 y culmina con la consolidación de villano más popular de DC, ¿qué podría abordar la secuela? En una entrevista con Los Angeles Times, Phillips contó que tiene una sola condición para dirigir una secuela, además de trabajar junto a Joaquín Phoenix:

“No puede ser solamente una loca y salvaje película del Payaso Príncipe del Crimen. Tiene que haber una temática igual de resonante similar a la que el Joker transmite. Creo que ese es el por qué la película conectó, por lo que existe detrás del guion. Muchas películas son de la chispa, pero esta es sobre la pólvora. Si puedes capturar nuevamente eso de una manera real, sería interesante.”

TRÁILER DE LA SECUELA DEL “JOKER”

La secuela del “Joker” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero te dejamos uno de los avances de la primera entrega.

ACTORES Y PERSONAJES

Si una de las condiciones de Phillips para realizar el “Joker” 2 era que Joaquin Phoenix repitiera su papel, es claro que el actor con tes nominaciones al Oscar volverá a interpretar a Arthur Fleck. Aunque hasta el momento no ha confirmado la noticia.

Este fue el reparto de la primera película:

Joaquin Phoenix - Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro - Murray Franklin

Zazie Beetz - Sophie Dumond

Frances Conroy - Penny Fleck

Bryan Callen

Shea Whigham

Glenn Fleshler

Brett Cullen - Thomas Wayne

Marc Maron - Ted Marco

Douglas Hodge - Alfred Pennyworth

Josh Pais - Hoyt Vaughn

Bill Camp

Dante Pereira-Olson - Bruce Wayne joven

Jolie Chan – Trabajadora de la calle

Mary Kate Malat - Interna de Murray Franklin

Leigh Gill - Gary

Sharon Washington – Trabajadora social

Jon Douglas Rainey - Empresario

Matthias Sebastiun Garry – Paciente de Arkham

Jaine Ye - Protestante

Kim Brockington – Reportera de la NCB

Ben Heyman - Protestante

Ryan Funigiello – Ejecutivo Junior de Wayne Enterprise

Jim Cleary – Asistente de gala

Mark Lotito – Seguridad de la Torre Wayne

Rose Maria Wilde - Reportera

Lana McLellan - Protestante

Ray Rosario – Paciente de Arkham

“Joker” se estrenó el 3 de octubre de 2019 (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL “JOKER 2”?

El Joker 2 aún no tiene fecha de estreno oficial, pero dependerá del la historia y el guion, y el inicio del rodaje. Considerando eso la cinta podría llegar en el 2020 o 2021.