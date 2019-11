“Joker” se ha convertido en una de las películas más populares de los últimos años. No solamente porque es una nueva adaptación del famoso “Guasón”, el payaso criminal y eterno enemigo de Batman, sino por todo el trasfondo que esta cinta trabajó para entregar un resultado muy diferente a otras películas de superhéroes que DC Comics o Marvel Studios han hecho en el pasado.

Joaquín Phoenix y Todd Phillips trabajaron arduamente para concretar las ideas correctas alrededor de esta película, contando un origen totalmente nuevo que no se había explorado en los cómics de DC. Además, también se ha convertido en una de las cintas más populares que Warner Bros. ha hecho junto a la compañía de historietas.

Por ello, los fans de este nuevo “Joker” se han preguntado si habrá una secuela. Originalmente la película se pensó como un largometraje independiente e incluso el director Todd Phillips comentó que no habría una segunda parte, pero parece que las cosas cambiaron luego de su estreno.

El equipo de producción y el elenco actoral no ha podido escapar de las constantes preguntas sobre una posible secuela de "Joker". Ahora, Joaquín Phoenix parece haber dado más pistas de que la idea de una segunda parte no es tan descabellada como parece, ya que incluso lo comentó durante su rodaje al director, tal como lo confesó a Los Angeles Times:

"Antes de su estreno o de que tuviéramos alguna idea de que sería exitoso, hablamos de secuelas. En la segunda o tercera semana de rodaje pensé, 'Todd, ¿puedes comenzar a trabajar en una secuela? Hay demasiado para explorar'. Era una especie de broma, pero en realidad no".

¿Habrá querido decir Joaquín Phoenix que quería una segunda película del “Joker”? Él ha comentado lo difícil que ha sido para él interpretar el personaje, así que el mejor momento para hacer una secuela hubiera sido a la par de la primera, mientras aún portaba el peso y la mentalidad del “Guasón”:

"Básicamente dije: 'Podrías tomar este personaje y ponerlo en cualquier película'. Así que hice una sesión de fotos con el fotógrafo en el set e hicimos carteles en los que hice Photoshop de Joker en 10 películas clásicas: Rosemary's Baby, Raging Bull, Yentl... (risas) Si lo ves, dices: 'Sí , Vería esa película. '¿Yentl con Joker? ¡Eso sería sorprendente!".

Por su parte, el director Todd Phillips comentó al medio que se acuerda perfectamente de las fotos que hizo su actor estrella, pasando por "Yentl", "Forrest Gump" e incluso su anterior película "The Hangover" y dio su punto de vista sobre la posible secuela:

"No hemos hablado mucho sobre eso. Solo hemos hablado sobre el hecho de que si alguna vez hiciéramos la secuela, y no digo que lo hagamos porque en este momento no lo estamos haciendo, no podría ser solo esta película salvaje y loca sobre el 'Payaso Príncipe del crimen'. Eso simplemente no nos interesa. Tendría que tener cierta resonancia temática de una manera similar a la que tiene la actual Joker."

Entonces, ¿es posible hacer una secuela? Si, lo es. No obstante, Todd Phillips tiene claro que no va a ser posible recrear todo el contexto con el cuál la película se estrenó, ya que existieron diferentes factores alrededor de la cinta que la llevaron a su éxito y que puede no se repitan para su secuela.

"Creo que, en última instancia, esa es la razón por la cual la película se conectó, fuera de todo el ruido y la confusión del último mes y medio. Creo que la razón por la que resuena es lo que sucede debajo de la película. Muchas películas tratan sobre la chispa, y esta película trata sobre el polvo. Si pudieras capturar eso nuevamente de una manera real, sería interesante."

De momento todo es incierto, pero debido al éxito del largometraje es posible que DC y Warner voten por hacer una secuela de la película. Si Todd Phillips y Joaquín Phoenix deciden hacerlo, explorar lo que sucedió a Arthur Fleck luego de la primera película aclararía muchas dudas en torno a la misma. Por ahora, solo queda esperar a que el tiempo pase para saber qué hará este dúo en la pantalla grande.