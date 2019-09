"Joker": Joaquin Phoenix solo leyó un cómic sobre el Guasón antes de hacer el filme

Joaquin Phoenix solo había leído un cómic sobre el Joker antes de decidir participar en la película epónima, reveló en una entrevista a la revista TotalFilm.

►Ni el Joker ni Pennywise: estos son los payasos más recordados en Perú

►Joker: ¿Por qué amamos tanto al payaso más terrorífico de Gotham?



Se trataba de "Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth" ("Asilo Arkham: Una casa seria en una tierra seria") de Grant Morrison y dibujado por Dave McKean.

"Tenía un arte tan bello", recordó el actor.

"Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth" ") de Grant Morrison y dibujado por Dave McKean.

El cómic cuenta la historia de un motín en el asilo Arkham para los criminalmente dementes liderado por el Guasón y muestra a icónicos villanos de la franquicia como Two Face y Killer Croc. También sirvió como base para el videojuego "Batman: Arkham Asylum" (2009), siguiendo una premisa similar.

En la misma entrevista Phoenix también habló de su inicial renuencia para aceptar el rol.

"Me tomó un tiempo para aceptar. Ahora que lo recuerdo, no entiendo el porqué", reveló.

"Hubo bastante miedo (por encarnar un personaje tan icónico). Pero siempre he dicho que hay un miedo debilitante y hay un miedo motivador. Hay un miedo donde no puedes dar un paso más y hay uno en el que dices 'Esta bien, ¿qué hacemos? Eso no es suficiente'. Y terminas buscando más y más dentro de ti", señaló Phoenix. "Me encanta ese tipo de miedo. Nos guía y nos hace trabajar más".

Joaquin Phoenix meditó que otra de las razones por las cuales se sentía renuente a hacer un filme sobre tiras cómicas es que "a veces estas películas tienen arquetipos simplificados y reductivos que ayudan a las audiencias a alejarse del personaje, tal como hacemos en la vida real, donde es fácil etiquetar a alguien como malo y después decir 'bueno, yo no soy como él'".

"Sin embargo todos somos culpables. Todos hemos pecado. Y pensé aquí hay este filme, con estos personajes, donde no sería fácil para ti como audiencia. Hay momentos en el que vas a sentirte conectado a él, donde vas a apoyarlo, y momentos donde vas a sentir repulsión por él. Me gusta la idea de retar a la audiencia y retarme a mí mismo a explorar a un personaje de tal manera. Es raro explorar a un personaje así en cualquier película, pero específicamente en las películas de superhéroes", añadió.

La película dirigida por Todd Phillips ("The Hangover") llegará a los cines el 3 de octubre.