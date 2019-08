"Joker": Joaquin Phoenix y sus papeles más recordados en el cine | FOTOS

Tras el lanzamiento del tráiler final de película “Joker”, muchos de los seguidores del personaje de DC Comics han incrementado sus expectativas por el trabajo realizado por Joaquin Phoenix.

Y es que en los minutos que muestran los avances, el reconocido actor conquista con sus diálogos, gestos y su transformación final en el archienemigo de Batman.

Solo queda esperar al 3 de octubre, fecha en que se realizará el estreno de la cinta en nuestro país, para conocer el trabajo de Joaquin Phoenix.

Por ahora, compartimos 12 de los papeles más recordados del polifacético actor que, incluso, podría pelear por un galardón en la próxima entrega del Oscar.

Gladiador (2000)

Joaquin Phoenix interpretó a “Cómodo”, el despiadado hijo del emperador romano Marco Aurelio, quien no dudó en matar a su propio padre al conocer que no heredaría el trono. Su actuación le valió su primera nominación a los Oscar como “Mejor actor de reparto” y la admiración de Ridley Scott, director de la cinta y quien no habría considerado a ningún otro actor para el papel. Se dice que muchas de sus frases fueron improvisadas y que al recibir reclamos por su subida de peso durante las grabaciones, le encaró a Scott que el perfil de su personaje podía darse esos excesos.

Señales (2002)

Si bien Mark Ruffalo era el actor elegido para interpretar al hermano de Mel Gibson, la inclusión de Joaquin Phoenix a última hora no fue una mala decisión. Una de las imágenes más recordadas de su actuación es su aparición con el gorrito de papel aluminio y que, incluso, se convirtió en un meme relacionado a la exageración de temas relacionados a extraterrestres y que, curiosamente, es la trama de la popular cinta.

El Bosque (2004)

Bajo la dirección de M. Night Shyamalan, el actor dio vida a Lucius, encarnando a gran nivel la ansiedad de este y plasmando el amor que sentía por una mujer invidente. La crítica le fue favorable y catalogó a Phoenix -con pocos años en Hollywood- como un actor dispuesto a aceptar nuevos retos.

En la cuerda floja (2005)

En esta cinta, el actor dio vida al mítico músico Johnny Cash. El papel le valió una nominación a los Oscar en la categoría de “Mejor actor” y aunque no se llevó la estatuilla, las críticas positivas no se hicieron esperar y a esto hay que agregar el éxito de taquilla de la cinta. Un dato para tener en cuenta es que tanto Joaquin Phoenix como Reese Witherspoon tuvieron que aprender a tocar varios instrumentos.

La noche es nuestra (2007)

En esta cinta de James Gray, a Phoenix no se le ocurrió una mejor forma de meterse en su personaje que insultar en reiteradas ocasiones al mítico actor Robert Duvall, quien en reiteradas ocasiones no tomó con agrado las palabras de este osado joven. Se dice que Mark Wahlberg tuvo que intervenir en reiteradas ocasiones, aunque el resultado final fue lo que buscaba el director: una relación de amor y odio entre padre e hijo.

Two Lovers (2008)

En esta película, el actor envuelve a un personaje que vive un vía crucis romántico. Los críticos destacaron su interpretación y la forma en que transmite sus complejas decisiones. Leonard Kraditor es el nombre del fotógrafo que interpreta en esta cinta y que debe elegir entre lo que consideraba una relación estable y la aparición de una mujer que complicará su estabilidad emocional.

I'm Still Here (2010)

Junto a su entonces cuñado, Casey Affleck, el actor decidió realizar un falso documental en el que se interpreta a sí mismo fuera de la industria del cine. Así como lo lees, Joaquin Phoenix anunció su falsa retirada del mundo de la actuación y dijo que se dedicaría al hip-hop. Sin duda, la producción final ratifica su capacidad para reinventarse, incluso, cuando da vida a un personaje basado en él.

El sueño de Ellis (2013)

Joaquin Phoenix da vida a un proxeneta enamorado de una de las mujeres a las que explota. Su personaje muestra un lado oscuro y violento, por lo que se sabe que el actor se la pasó disculpándose con la protagonista durante todo el rodaje. ¿El motivo? Las duras y violentas expresiones que le mandaba a hacer el guión contra ella.

Irrational Man (2015)

En esta comedia de Woody Allen, Joaquin Phoenix tuvo que engordar 15 kilos y demostrar un contraste en su comportamiento, todo lo contrario a varios de los anteriores personajes a los que dio vida anteriormente y en los que mostraba un lado más definido. La trama incluye una cándida historia de amor en la que el actor resalta por sus comportamientos extremos.

The Master (2012)

Freddie Quell es el nombre del personaje nihilista al que da vida Phoenix y que logran una gran interacción con el desaparecido Philip Seymour Hoffman, un charlatán a cargo de una secta y quien busca salvarlo. El papel fue un gran reto para el actor y le valió su segunda nominación en la categoría de “Mejor actor”.

Her (2013)

En un futuro no muy lejano, el actor se enamora de un personaje ficticio con el que se comunica por su iPhone. Gracias a la inteligencia artificial, su acompañante logra encajar en su vida al punto de volverse indispensable y provocar una dependencia de este. Además de las largas escenas en las que aparece solo, hablándole a la voz de Scarlett Johansson, llama la atención la gran relación que logra con Amy Adams, quien da vida a, tal vez, su única amiga.

Puro vicio (2014)

Joaquin Phoenix da vida a Thomas Pynchon, un extraño detective que pasa gran parte de la cinta mostrando la planta de los pies sucias. ¿El motivo? Al actor no se le ocurrió mejor idea que andar descalzo durante las grabaciones a fin de mostrar el lado hippie de su personaje. A esto hay que agregarle su gran talento para mostrar problemas de expresión verbal, un detalle que logra con gran naturalidad.