Han pasado siete años desde la Masacre de Aurora, en la que 12 personas murieron luego de que James Holmes ingresara a la sala de cine que proyectaba “The Dark Knight Rises” y empezara a disparar con un arma automática. Desde entonces la saga de Batman dirigida por Christopher Nolan, así como el personaje “Joker”, fueron vinculados a la violencia en el mundo real.

►“Joker”: ¿Por qué genera tanta controversia la última película sobre el villano de Batman?

►Joaquin Phoenix, el actor que no quiso ser famoso pero tiene al mundo hablando de él

No se puede hablar del “Batman” de Nolan sin mencionar al compositor de su música, Hans Zimmer, quien ha trabajado en otras grandes historias como “The Lion King”, “True Romance” e incluso “Pirates of Caribbean”. Él, tal como contó en el concierto “Hans Zimmer Live in Prague”, estaba en su apartamento de Londres cuando recibió la llamada de un periodista que le preguntó sobre el tiroteo.

Zimmer se enteró de la tragedia con esa llamada y, en aquel momento, le dijo al periodista que se sentía “devastado” por lo ocurrido. Pero, como el mismo compositor contó, no se siente cómodo con las palabras, pues su verdadero lenguaje es la música. Para rendir honor a las víctimas, compuso un tema sin letras equivalente a un abrazo que “se extiende a través del Atlántico”, un abrazo para que los deudos “ya no se sientan solos”.

La canción recibió el nombre de “Aurora”. Todos los beneficios económicos obtenidos por el tema son donados al fondo de Alivio a las víctimas del tiroteo.

¿INSPIRADO EN EL JOKER?

Tras el tiroteo en el cine, corrió el rumor de que James Holmes se había inspirado en el Joker, enemigo de Batman que apareció la película previa de la saga, para cometer la masacre. Que el autor del crimen llevara el cabello pintado de naranja al momento de su detención alimentó esta teoría.

Pero, como indica un reciente artículo de Vanity Fair, Holmes no había sido influenciado por el villano de la saga de Batman. Es más, las investigaciones señalan que eligió la saga que proyectaba “The Dark Knight Rises" porque era la que tenia más público. De todas maneras, el personaje y la tragedia parecen estar ligados para siempre.

DATO

“Joker”, dirigida por Todd Phillips, llega a los cines el jueves de octubre.