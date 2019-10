Un éxito total en la taquilla ha resultado ser la película “Joker”, que desde la fecha de su estreno ocupa los primeros lugares en la preferencia del público. Aunque al inicio se comentó mucho de su contenido violento, esto no ha sido impedimento para que gran cantidad de personas vayan a verla y se muestren más que contentas con el filme.

Sin embargo, luego de conocer que algunas escenas fueron eliminadas y no se presentaron en la película final, muchos se preguntas si con ellas se haría una versión extendida de la película el “Guasón”.

Pero, ¿de qué escena estamos hablando? Se trata de unos dos minutos de duración en la que se aprecia una discusión entre Arthur (Phoenix) y Randall (Glen Flesher) en las afueras de Ha Ha’s, la empresa en la que trabaja el Joker.

A pesar de que en ella se da continuidad a lo que ocurre cuando es despedido de su centro de trabajo, el personaje abandona molesto el lugar y lanza un escupitajo. Después se ve que es seguido por Randall, quien previamente había negado haberle entregado un arma a su compañero.

La escena filtrada no tiene audio, por lo que no se conoce el contenido de la discusión que involucra al villano de DC.

¿HABRÁ UNA VERSIÓN EXTENDIDA?

Si eres de las personas que está esperando escuchar que con el material que fue retirado del filme se hará una versión más extendida incluyendo los cortes, lamentamos decirte que no esperes más, pues esto no sucederá.

El propio Todd Phillips, director de la película, señaló que no le agradan los cambio en una película, luego de que esta se haya lanzado, a pesar de que muchos fanáticos se mostrarían más que contentos con las escenas adicionales.

“Odio los cortes extendidos. Odio las escenas eliminadas. Se eliminan por una razón (…). La película que existe es exactamente la película que quiero que sea y nunca mostraré una escena eliminada”, señaló sepultando las esperanzas de los seguidores.

Incluso dio a conocer que se eliminaron también actos de Joaquín Phoenix, cuyo material se encuentra por algún lugar y que nunca será dado a conocer.

Joker sigue ocupando el número uno en la taquilla. (Foto: Warner Bros.)

LA REGLA QUE IMPUSO JOAQUÍN PHOENIX EN EL SET DE “GUASÓN””

Pese a los buenos resultados de la película, mucho se ha hablado acerca de la filmación y se han tejido algunas historias dentro del set en base a “Guasón”, relacionadas a los pedidos que habría solicitado el protagonista Joaquín Phenix.

Fue el actor Josh Pais, quien interpretó a Hoyt Vauhn, el jefe enojado que despide a Arthur Fleck de su trabajo como payaso, el que se atrevió a contar lo que se tejió sobre el proyecto. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, habló acerca de su experiencia en el set de “Joker”, cómo fue que llegó a su papel y los supuestos rumores de la mala actitud de Phoenix en el set, pero sobre todo cómo fue el proceso de selección del elenco en torno a una regla exigida por el protagonista.

“Tan pronto como escuché sobre Joaquín Phoenix, el “Joker” y que iba a ser filmado como una película independiente, pensé: ‘Solo tengo que estar en esto’. Audicioné una vez con los directores de casting, y estaban entusiasmados”, mencionó.

Tras ello señaló que tuvo una reunión con Todd Phillips, director del “Guasón”. “[Todd] me dijo: 'Me encantó tu cinta. Solo quiero asegurarme de que no seas un imbécil porque una persona en el set realmente puede arruinar todo el ambiente’”.

Continuó mencionando que el propio Joaquín Phoenix le dijo al director de la película “No me importa a quién contrates, solo asegúrate de que todos sean realmente buenos actores y no imbéciles’. Entonces, supongo que pasé la prueba”.

Aunque no es común escuchar una demanda tan directa de parte de uno de los actores, lo cierto es que desde el debut de “Joker”, la película ha recaudado muchísimo dinero.