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"The Mandalorian and Grogu" es el regreso de "Star Wars" al cine luego de siete años.
"The Mandalorian and Grogu" es el regreso de "Star Wars" al cine luego de siete años.
/ Lucasfilm
Por Alfonso Rivadeneyra García

Cuando Jon Favreau aparece a través del Zoom una mañana de marzo, El Comercio no ha visto todavía su nueva película. Lo único revelado hasta ese momento es que reúne a los protagonistas de “The Mandalorian”, la serie original que inauguró la plataforma Disney+ en 2019, y cuyo éxito desencadenó una nueva primavera para “Star Wars”.

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