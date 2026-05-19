Cuando Jon Favreau aparece a través del Zoom una mañana de marzo, El Comercio no ha visto todavía su nueva película. Lo único revelado hasta ese momento es que reúne a los protagonistas de “The Mandalorian”, la serie original que inauguró la plataforma Disney+ en 2019, y cuyo éxito desencadenó una nueva primavera para “Star Wars”.

Si la franquicia lucía resentida por una trilogía de precuelas que hizo miles de millones pero que expuso la radicalización de los fans, la aventura de Din Djarin, en cambio, cosechó audiencias por su tratamiento cinematográfico, por volver a sus orígenes con las referencias al western y pulp. Y por el coprotagonista, Grogu (o Bebé Yoda), cuyos ojos grandes lo volvieron la nueva mascota de la compañía.

En “The Mandalorian and Grogu” la incipiente República busca proteger la galaxia de los remanentes del Imperio. Así, contrata al cazador de recompensas Djarin (Pedro Pascal) y su aprendiz, Grogu, quien parece un bebé pero no lo es. Solo eso sabemos al entrar a la mesa redonda con Favreau, quien empezó como actor y escritor, pero que encontró su verdadera vocación dirigiendo. El éxito de “Elf” (2003) le hizo la carrera y ni siquiera un tropiezo en la taquilla como “Zathura” (2005) lo frenó. Dirigir “Iron Man” (2008) cambió la historia del cine de Hollywood.

La película presenta a Rotta el Hutt, hijo del villano Jabba. El personaje había aparecido años atrás en las series animadas de la franquicia. / Lucasfilm

Los niños primero

Si alguien entiende cómo hacer una aventura de acción, es él. Y si se habla de contentar a las masas, el camino es por los niños, el verdadero público objetivo. “George Lucas siempre dijo que tu audiencia principal es la generación que está creciendo”, cuenta el cineasta en conversación con este Diario, en referencia al creador de la saga.

Favreau también comprende que esta saga de ciencia ficción no depende solo de las audiencias jóvenes, sino a las que peinan canas como él, que creció con Luke, Leia y Han. “Más allá de eso tienes gente de mi edad; estoy por cumplir 60, he estado allí desde el comienzo. Así que también quieres entretener a esa audiencia, mantenerla cautiva y hacerle saber que tienen ese recuerdo compartido”. Son adultos para los que “Star Wars” fue y sigue siendo parte de su vida. Y parte de ellos se resisten al cambio.

“George Lucas siempre dijo que tu audiencia principal es la generación que está creciendo” Jon Favreau , cineasta. Director de "The Mandalorian and Grogu".

Aquí es donde el director habla de su propio programa de TV, “The Mandalorian”, coproducido junto a Dave Filoni, actual director creativo de “Star Wars” y discípulo de Lucas. “Una de las cosas que me gustó de la serie es que era intergeneracional, que los padres e hijos la veían juntos. Así que creo que hay tal vez toda una generación de gente que creció cuando no había cines por un tiempo [en el 2020] y estaban en casa viendo esto. Con suerte ellos tendrán buenos recuerdos de estar juntos alrededor del televisor”.

La película también marca el regreso de Pedro Pascal como Din Djarin, rol que consolidó su estatus como uno de los actores más requeridos de Hollywood y cuya última aparición como el personaje fue en 2023, en la tercera temporada de la serie. “Vi toda la acción que Pedro estaba haciendo en ‘Gladiador 2’ y dije ‘bueno, tenemos que darle algo así también’ [risas]. Siempre lo tuvimos haciendo mucha actuación emocional, pero él también fue nadador de competencias, así que lo metimos al agua a pelear contra monstruos acuáticos. Por supuesto, también tenemos una oportunidad de verlo sin casco, pero su voz, incluso cuando tiene el casco, aportamucho [al rol]”, dice el cineasta.

De izquierda a derecha el actor chileno Pedro Pascal, la estadounidense Sigourney Weaver y el cineasta estadounidense Jon Favreau posan en la premiere mundial de "The Mandalorian and Grogu" en el cine Grand Rex de París. / STEPHANE DE SAKUTIN

“Él siempre interpretó el personaje como un hombre de pocas palabras –agrega Favreau–, en la tradición del Hombre sin Nombre [de la trilogía de Sergio Leone]. Todavía tenemos eso. Pero es un tremendo actor y estrella de cine. Y cuando vas a la pantalla grande, tienes suerte de tener a alguien de su calibre”. Ahora la pregunta es si este poder de estrella, o si la ternura de Grogu, bastarán para llevar gente a las salas.

Serán doce capítulos que se emiten a través de Disney