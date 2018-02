El cineasta estadounidense Joss Whedon, responsable de las cintas sobre The Avengers de Marvel y de la serie "Buffy the Vampire Slayer", ha abandonado la película sobre Batgirl que iba a dirigir, escribir y producir para Warner Bros.

"'Batgirl' es un proyecto tan emocionante y Warner Bros y DC Comics son unos socios de tanta colaboración y apoyo que me llevó meses darme cuenta que en realidad no tenía una historia", dijo hoy Whedon al medio especializado The Hollywood Reporter.

El pasado marzo se conoció que Whedon estaba trabajando en una cinta sobre Batgirl, que sería la primera película protagonizada por esta superheroína muy popular entre los seguidores de las historias de Batman.

El proyecto ahora frustrado de Batgirl se iba a encuadrar dentro del universo entrelazado de largometrajes que Warner Bros. está desarrollando a partir de los personajes y las tramas de DC Comics.

Hasta ahora se han estrenado las películas "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)", "Suicide Squad" (2016), "Wonder Woman" (2017) y "Justice League" (2017), mientras que para finales de este año está previsto el lanzamiento de "Aquaman" con Jason Momoa como protagonista.

La carrera de Whedon incluye la serie "Buffy the Vampire Slayer" y las películas "The Avengers" (2012) y "Avengers: Age of Ultron" (2015).

Su último trabajo detrás de las cámaras consistió en concluir el rodaje de "Justice League" (2017), después de que su director, Zack Snyder, renunciara a su puesto tras el suicidio de su hija Autumn, de 20 años. (EFE)