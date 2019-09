Juan Carlos Rey de Castro: "He nacido para ser papá, me muero de ganas"

Una extensa y sincera conversación entre amigos, en la que primó el buen sentido del humor, delimitó las bases para la creación de Rodolfo, personaje principal de "Papá x tres", filme inspirado en una etapa de la vida del cineasta Sandro Ventura y protagonizado por Juan Carlos Rey de Castro. Un rol desafiante que ha despertado en el actor de 33 años deseos de convertirse en "padre pronto".

-"Papá x tres" marca tu primer papel protagónico en el cine. ¿Qué representa esta película para tu carrera?

En teoría tuve un rol protagónico en "Av. Larco, la película", sin embargo el verdadero protagonista era la música, el rock peruano. Y sí, en este caso, el filme se centra en mi personaje. Es uno de los proyectos más importantes que he abordado, con grabaciones intensas, fue demandante.



-Interpretar a Rafael, un personaje inspirado en la vida del director de la película, ¿te generó presión extra?

Muchísima, pues es bastante especial para Sandro, incluso, el proceso de audiciones fue más riguroso que lo usual. Se tomaron precauciones porque buscaban actores que puedan representar lo que para él significaba esa época.



-¿Qué dificultades encontraste en el proceso de la construcción del personaje?

Que a Rodolfo todo le pasara de golpe, pues tuvo que madurar de cero a cien muy rápido, siendo muy joven. A los 18 se enamoró, tuvo un hijo, luego dos más. Se casó y a los 27 años se divorció, y cuando -de alguna manera- trató de rehacer su vida, la exesposa le pidió que se encargue de sus tres hijos a tiempo completo.

"Papá x Tres" - Tráiler oficial. (Video: YouTube)

-¿Sandro te ayudó en ese proceso?

Hemos hablado un montón, nos sentamos a conversar, él tenía una idea clara de lo que quería, pero me permitió aportar. Se llegó a un equilibrio muy bonito.

-¿Qué es más difícil para un actor, interpretar a un personaje biográfico o a uno ficticio?

Lo más difícil fue hacer la obra de teatro "El discurso del rey", sobre todo por cómo lo plantearon, pues tenía que ser fiel a lo sucedido, y no tenía mucho material sobre mi personaje (el rey Jorge VI de Inglaterra). En este caso, en "Papá x tres", tenía la misma presión, pero la persona (Sandro) estaba al costado y podía consultarle mis dudas.

-¿Además de divertir, la película busca generar conciencia sobre estereotipos machistas?

Creo que habla de este tema implícitamente, pero de una forma muy divertida. La idea es que los niños se identifiquen con sus travesuras, que los adolescentes se acuerden de cómo era antes. Es una película que tienen que verla los padres con sus hijos, también los que quieren ser papás.

-Después de involucrarte con el personaje, ¿cómo percibes el tema de la paternidad?

He nacido para ser papá, me muero de ganas, tengo el deseo -emocionalmente hablando- desde hace muchos años; pero para tomar una decisión tan importante y tener como responsabilidad una vida que cuidar y guiar, hay que buscar un equilibrio entre lo profesional y emocional. Si no tienes la madurez suficiente, no le vas a poder dar a tu hijo la mejor versión de ti.

-¿Está en tus planes?

Siempre está en mis planes.

DEJÓ SOLTERÍA



¿Tienes pareja?

Me casé por civil hace algunos meses, en abril. Si todo sale bien, me encantaría tener hijos pronto, y si son mellizos, mejor. Justo ayer (jueves último) soñé que tenía trillizos, le conté a mi esposa, casi me mata, ja,ja,ja.



Juan Carlos Rey de Castro y su esposa, Daniella. (Foto: Facebook)

-Mia Owens, Diego Müller y Facundo Vásquez de Velasco son tus hijos en la película. ¿Fue difícil trabajar con niños?

No los conocía, pero cuando los conocí me llevé una grata sorpresa, porque, además de ser niños y tener ese ímpetu natural de jugar y bromear, eran experimentados y responsables.

Mia Owens, Diego Müller y Facundo Vásquez de Velasco junto a Juan Carlos Rey de Castro. (Foto: Difusión)

NUEVOS RETOS



-En "La Foquita: el 10 de la calle" interpretas a Raúl González, el representante del futbolista Jefferson Farfán. ¿Lo conociste?

Intenté conocerlo, pero no pude porque viaja mucho y está por tener un hijo. En ese sentido, el director me facilitó audios de sus conversaciones y videos para poder captar sus razgos. A quien sí pude conocer fue a Jefferson, estaba emocionado con que se cuente su historia futbolística. La película está muy bien hecha, me fascina, creo que va a ser un peliculón. Se debería estrenar en enero del próximo año.

-¿Qué se viene en tu carrera luego de estas películas y "El artista del año"?

Dos posibilidades de hacer ficción en televisión. A fines de setiembre debo definir mi participación. Pero mi objetivo principal es viajar a México, Colombia o España, para tratar de internacionalizarme. No quiero dejar de retarme nunca.

Foto/Video: América TV

-¿Aspiras llegar a Hollywood?

Hace muchos años, cuando tenía 12 y estaba en la conferencia de prensa del programa infantil "Chiquitoons", me preguntaron sobre la profesión que quería tener. Respondí que quería estudiar una carrera con números y ser actor. Logré ambas cosas. También dije que quería ganar el Oscar a Mejor Actor. Los premios no deberían ser el objetivo de ningún profesional, pero a veces son la consecuencia de un trabajo esforzado y dedicado. Me gusta recordar esa respuesta porque sigo teniendo la misma pasión que cuando era niño.

EL DATO

​

"Papá x tres" llegará a las salas de cine a nivel nacional el 12 de setiembre.