El actor Juan Manuel Ochoa, recordado por interpretar el personaje el “Jaguar” en la adaptación cinematográfica de Francisco Lombardi del libro de Mario Vargas Llosa “La ciudad y los perros”, falleció a los 63 años.

“Lamentamos anunciar el fallecimiento de Juan Manuel Ochoa, actor, afiliado y amigo”, se señala inicialmente en una publicación de la Sociedad de Artistas del Audiovisual (Inter Artis Perú).

“Nos regaló actuaciones impecables llenas de intensidad y aplomo. Siempre en nuestros recuerdos. Descansa en paz”, agregaron el el post compartido en Facebook.

El Ministerio de Cultura se pronunció en su cuenta de Twitter tras darse a conocer la muerte del actor. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Juan Manuel Ochoa, destacado actor nacional recordado por sus interpretaciones en cine, televisión y teatro. Su personaje “El Jaguar” forma parte ineludible de la historia del cine en el Perú”, indicaron.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas de su muerte, pero Ochoa venía luchando desde hace un año contra un cáncer a las amígdalas que le fue diagnosticado en medio de la pandemia y que, al final, le habría ganado la batalla.

En una entrevista que ofreció a este diario, reveló que durante el último año había tenido dos septicemias, un infarto y un agudo síndrome de abstinencia, pero de la mano de la incansable ‘Chana’, su esposa, continuó luchando. Junto a ella logró superar los seis meses de vida que le pronosticaron los médicos.

“Mi voz se ha visto afectada por el tumor y la ha tornado gangosa hasta el dolor. Yo he bautizado este problema como el síndrome del ‘ñaja ñaja’. Pero estoy esforzándome intensamente para poder volver a trabajar. En estos momentos extraño el cine mudo”, manifestó a través de un escrito.

Asimismo, reveló que había recibió una oferta para ser parte de dos películas que se grabarían para una plataforma de streaming y que el plazo que le habían dado para recuperarse era de dos meses. A pesar que era consiente que sería muy difícil, no estaba dispuesto a rendirse. “Sé que no me debo crear expectativas fallidas, pero eso no me quita las tremendas ganas que tengo de volver a actuar”, indicó en aquella oportunidad.

Sin duda, ‘El Jaguar’, papel que interpretó en la adaptación cinematográfica de Francisco Lombardi del libro de Mario Vargas Llosa “La ciudad y los perros” (1985), fue su personaje más emblemático y el que le valió quedarse con ese apodo, pero no fue el único.

Ochoa tuvo una larga trayectoria artística y participó en producciones nacionales como”La Perricholi” (1992), “Tatán” (1994), “Los de arriba y los de abajo” (1994), “Los unos y los otros” (1995), “Leonela, muriendo de amor” (1997-1998), “Misterio” (2004), “La gran sangre 4″ (2007), “Clave uno, médicos en alerta” (2009), entre otras.

