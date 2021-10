Conforme a los criterios de Saber más

El joven actor Julián Cerati, sobrino del icónico músico Gustavo Cerati, viene abriéndose su propio camino en la actuación y su primer reto internacional ha sido “Misfit”, una película de Enchufe TV en la que comparte roles con diversos artistas de Latinoamérica, incluido la peruana Raysa Ortiz.

En una entrevista vía Zoom (que se dio minutos antes del partido entre Argentina vs. Perú por las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022), Julián conversó con El Comercio y contó detalles de su trabajo en “Misfit”. También habló sobre sus recuerdos con Gustavo Cerati y cómo busca marcar su propio camino en el mundo de la actuación. Además, aseguró que le encantaría seguir su camino artístico en Perú.

¿Cómo te sientes con el estreno de “Misfit”, tu primera película internacional?

Feliz. Hay una energía muy linda (de parte del público), vi la película y me gustó muchísimo el resultado. Estoy en contacto con mis compañeros y me dicen que la energía es muy buena, hay un feedback lindo y la gente sale feliz, enamorada y con mucho ánimo. Eso me pone muy contento.

Cuéntame un poco sobre Nico, tu personaje en esta producción de Enchufe TV

Es un personaje que quiero mucho, es muy especial y tuve que volver mucho a mi juventud. Nico es un adolescente más que está intentando encontrarse, buscando quien es y con quien se siente cómodo. Tiene talento en lo musical y le cuesta desarrollarlo por su forma de ver la vida, eso lo pone con ‘Los rechazados’. Al final de la película hay algo cercano y fiel con él a través del amor.

Para ti, ¿Qué significa ser un Misfit?

Creo que es un poco libre la interpretación, pero ‘Los Rechazados’ como nombramos en la película es el grupo que quizás tiene diferencias con el resto y habla sobre estar excluido y suelen ser los que no son populares, pero resultan siendo los más fieles, con los valores bien puestos. Ser un Misfit es increíble porque tengo a mis amigos y no me importan las etiquetas.

Esta producción combina el talento de varios actores de la región, ¿Qué tan importante ha sido esta experiencia en tu carrera?

Ha sido muy lindo, terminó siendo algo bastante unido, no había diferencias más allá de ciertos gustos culturales. Es muy rico estar en una mesa con gente de tantos países con experiencias distintas. Si bien es una película ecuatoriana, el talento máximo es de Ecuador, la historia se puede entender en toda Latinoamérica.

Trabajaste junto a la actriz peruana Raysa Ortiz, ¿Cómo fue el trabajo con ella?

¡Sí, ‘Ray’ es lo máximo! Hacíamos de primos en la serie, bueno, nunca se supo bien si éramos primos de verdad, era como una cuota de color en la película, pero Raysa es increíble. Tengo muchas ganas de conocer Perú, me fascina la gastronomía peruana y la gente que he conocido han sido muy chéveres todos.

Si bien eres joven, ya has participado en distintas producciones en televisión y cine, ¿Sientes que tu carrera avanza en el camino correcto?

Cada día es un aprendizaje y cada producción te agarra en un momento distinto de la vida, tanto emocional o personal. Hacer cine en Ecuador me gustó, había hecho cine local y me parece que es buenísimo llegar al público en una película como “Misfit”, para toda la familia. Me siento en un punto de mi carrera con ganas de seguir avanzando, aprendiendo de la actuación y la vida.

Por otro lado, imagino que te han preguntado mucho por tu tío Gustavo, quien además fue tu padrino, ¿Cómo fue tu relación con él?

Bien, pasó mucho tiempo desde que él falleció y yo era muy chiquito. Sí, teníamos una relación y estaba muy presente en mi familia siempre. Tengo recuerdos familiares, pero queda su música en mi corazón y en el de mi familia.

¿Sientes que tener su apellido te abrió algunas puertas en el mundo artístico o te fue difícil desprenderte de la etiqueta de ser el sobrino de Gustavo Cerati?

No, si me dedicara a la música creo que sí, pero en la actuación es solo anecdótico. Hay mucha gente que lo conoce, sobre todo la gente grande que lo reconoce. Si me dedicara a la música sería una mochila gigante, pero en lo actoral no ha sido una mochila. En mi familia mi hermana también es actriz, ella hace mucho más teatro y tenemos el camino teatral por ahí.

¿Cómo es la relación con tus primos, Benito y Lisa? ¿Se mantienen en comunicación?

Con mis primos tenemos la mejor relación, súper. Cada uno está en sus cosas igual, yo ando viajando bastante, ‘Beni’ también, pero cada domingo que estamos acá nos vemos y tenemos una gran relación, compartimos muchísimas cosas.

Retomando la conversación sobre tu carrera, ¿Qué otros proyectos tienes a futuro?

Con mayores desafíos, mi idea es seguir profundizando mi carrera con personajes que me propongan más cosas y que me pongan a estudiar y sentir. Me encantaría trabajar en Perú, tengo un amigo, Nacho Di Marco, él me habló muy bien y con gusto iría a trabajar allá, sería un placer enorme.

