Disney publicó el 11 de octubre el primer tráiler oficial de su próxima aventura “Jungle Cruise” protagonizada por Emily Blunt y Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

La grabación nos muestra parte del argumento de la película en la que la científica y aventurera Lily Houghton (Blunt) recluta la ayuda del capitán Frank (Johnson) para buscar el mítico Árbol de la vida en el Amazonas.

Su excursión deberá competir contra una expedición alemana, así como los animales que habitan las selvas de Sudamérica.

"Jungle Cruise" está basada en una atracción de los parques de diversiones de Disney, un recurso utilizado previamente por la Casa del Ratón en películas como "The Haunted Mansion" (2003) y en la popular saga "Pirates of the Caribbean".

Sin embargo, la producción de la película se vio mancillada luego de que se revelara a fines de 2018 que Dwayne Johnson ganaría más que el doble que su compañera de reparto por la cinta (US$22 millones frente a US$9 millones).