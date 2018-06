Jurassic World 2: ¿Qué fue del reparto de la película original? | FOTOS

"Jurassic World: Fallen Kingdom" está cada vez más cerca de su estreno y es la quinta entrega de una franquicia cinematográfica iniciada por Steven Spielberg en 1993.

En efecto, "Jurassic Park" es considerada como uno de los 'blockbusters' más importantes de los años 90 y recientemente se cumplieron 25 años de su aparición en los cines. Con ese motivo y ante el inminente estreno de "Jurassic World 2", preparamos un repaso (en la galería) sobre el presente de los actores que participaron en la recordada cinta de Spielberg.

Sam Neill

Protagonista de la primera "Jurassic Park", estrenada en 1993, fue uno de los actores más importantes de los años 90. En 2001 volvería a la franquicia con "Jurassic Park III" . En los años siguientes se ha mantenido bastante activo y entre sus trabajos posteriores están los largometrajes "Merlin" y "The Commuter", así como la serie "The Tudors".

Laura Dern

En la película interpretó a la paleobotánica Laura Ellie Sattler también y ha tenido una gran actividad laboral en las últimas dos décadas, siendo algunos de sus trabajos recientes "The Master" y "Bajo la misma estrella" y "Star Wars: The Last Jedi". A lo anterior hay que añadir que en 2015 tuvo una nominación al Oscar por su rol secundario en "Wild" y ganó un Globo de Oro este año por "Big Little Lies".

Jeff Goldblum

El actor que interpreta al doctor Ian Malcolm, volvió a interpretar al personaje en la secuela de "Jurassic Park". Recientemente ha actuado en "Thor: Ragnarok", "Mordecai" y volverá a ser Malcolm en "Jurassic World: Fallen Kingdom".

Richard Attenborough

Artista de gran experiencia que estuvo activo hasta la década pasada, siendo "Closing Ring" (2007) su última aparición cinematográfica. Attenborough falleció en 2014 a los 90 años y su voz se puede escuchar en una escena de "Jurassic World" (2015), por medio de unas grabaciones.

Tráiler original de "Jurassic Park". La segunda parte de "Jurassic World" llegará 25 años después del estreno de la película de Steven Spielberg. (Video: Universal Studios)

Bob Peck

Dio vida a Robert Muldoon cazador, guardia del parque y experto en velocirráptores. Falleció en 1999 y después de Jurassic Park participó en cintas como "El mercader de Venecia", "Surviving Picasso" y "La guerra del Opio".

Martin Ferrero

​ Muchos lo recuerdan como el tipo que fue devorado por un tiranosaurio. Estuvo activo en la actuación hasta 2011 y hasta entonces participó en películas como "Heat", "El sastre de Panamá" y la comedia "The Naked Man".

Joseph Mazzello

El más joven del reparto interpretó al pequeño Tim Murphy. Muchos lo recuerdan por haberse puesto en la piel de Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, en "La red social". En 2001 fue uno de los protagonistas de "The Pacific", miniserie de HBO y actualmente tiene un título profesional de cine por parte de la Universidad de California del Sur.

Ariana Richards

Tuvo el papel de Lex, hermana de Tim. Richards abandonó la actuación y actualmente es pintora. Este trabajo la ha llevado a viajar por todo el mundo y hacer conocido su arte.

B. D. Wong

El actor interpretó al doctor Henry Wu, uno de los genetistas del parque de dinosaurios. Wong volvió en "Jurassic World" y lo hará su secuela con el mismo personaje, que se ha convertido en un egocéntrico villano. "The Space Between Us" y "Focus" son algunos de sus proyectos recientes.

Wayne Knight

Muchos lo recuerdan por "Jurassic Park" y "Space Jam", pero en los años posteriores a la película de Spielberg se ha mantenido activo, siendo una de sus películas recientes "Hail, Cesar!", junto a Josh Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson y Alden Ehrenreich.

- DATO -

"Jurassic World: El reino caído" llega a cines de Perú el jueves 21 de junio, viernes 22 a Estados Unidos.