Keanu Reeves: 7 datos que no conocías del intérprete de "John Wick" | FOTOS

Keanu Reeves es conocido por ser uno de los personajes de la industria del cine norteamericano más peculiares. El actor no tiene una mansión, autos de lujos, ni millones de seguidores en sus redes sociales.

El conocido ´Neo´ de "Matrix" nació en Beirut, Líbano, el 2 de septiembre de 1964. Una infancia dura y una vida llena de tragedias no fueron suficientes para sacar del curso de la vida a Keanu Reeves.

"Tuve buenos padres", manifestó Keanu Reeves en el 2014 cuando fue entrevistado antes del estreno de "Jhon Wick". El actor hizo las paces con su pasado y ahora se encuentra en el pico de la popularidad con el estreno de "John wick 3: Parabellum".

Estos son algunos detalles pocos conocidos de la vida Keanu Reeves.

1. Padres



La infancia de Keanu Reeves estuvo marcada por el alcoholismo de su padre que terminó por abandonar a su familia. Nació en el Líbano, pero tiene nacionalidad canadiense, país que acogió a su madre, a él y a su hermana Kim para iniciar una nueva vida. Patricia Taylor, madre del actor, comenzó a ganarse la vida trabajando como stripper.

2. Hermana



Kim Reeves sufrió de leucemia cuando era una pequeña niña. Ella salió adelante y ahora se encuentra curada. Keanu Reeves donó el 70% de las ganancias que obtuvo de "Matrix" a distintos hospitales que trata esta enfermedad.

3. Pareja e hija



Fue en 1999 que el destino haría pasar a Keanu Reeves por una dura prueba. Jennifer Syme, novia del actor, perdería a su pequeña hija de 8 meses mientras aún se encontraba en gestación.

En el 2001 Jennifer Syme perdió la vida en un accidente automovilístico tras salir de una concierto del cantante Marilyn Manson en Los Ángeles, California. Tenía 28 años.

"Soy demasiado... Es demasiado tarde para mí. Eso se acabó. Tengo 52 años y estoy seguro de que ya no voy a tener hijos", aseguró Keanu Reeves para la revista Esquire en el 2017.

4. Su mejor amigo



River Phoenix, hermano de Joaquin Phoenix, falleció de una sobredosis de speedball, mezcla de cocaína y heroína en el 1993 en Phoenix. El fatídico episodio persiguió a Keanu Reeves que pensaba que "podía hacer más" por evitar el consumo de drogas de su mejor amigo.

5. El dinero



Se estima que Keanu Reeves tiene una fortuna de US$ 350 millones. Pero el actor prefiere vivir una vida más espiritual.



"El dinero no significa nada para mí. Podría vivir los próximos siglos con lo que ya he ganado. Mi idea de la felicidad está relacionada con acostarme en la cama con la persona que amo, compartir una cena con amigos o ir en moto. No tiene nada que ver con un saldo bancario de varios dígitos", según reseña El País.

6. Amante de las motos



Keanu Reeve tiene como pasatiempo andar en motocicleta. El actor ayudó a fundar Arch Motorcycle Company, una firma dedicada a la fabricación y venta de motos personalizadas creada en el 2011.

7. La muerte



"Cada día sobrellevo mejor eso de cumplir años. Soy de esos que, sabiendo que el final está cada vez más cerca, empieza a enumerar las cosas que tiene que hacer antes de morir", indicó Keanu Reeve en conversación con Esquire en el 2017.