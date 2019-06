Keanu Reeves: fans comparten encuentros cotidianos con un actor poco común

Keanu Reeves disfruta de un renacimiento de su carrera en los últimos años al protagonizar filmes como "John Wick", ahora en su tercera entrega, y apareciendo en esperados videojuegos como "Cyberpunk 2077".

►Keanu Reeves y otros actores cuyas carreras renacieron | FOTOS

►Keanu Reeves y su inolvidable cameo en "Always Be My Maybe"

Su reavivada fama ha conllevado a un natural interés sobre la vida privada de Reeves, no ayudada por el hermetismo con que el actor la trata de separar de su trabajo. Se sabe que tiene 54 años, es soltero y aficionado a las motocicletas, siendo dueño de una gran colección de estos vehículos.



EL CHICO SOLITARIO

Estos vacíos han sido aprovechados por elementos menos escrupulosos de la prensa para promover información del actor que no se apega completamente a la realidad. El ejemplo perfecto de esto fue una entrevista escrita por Philip Berk y publicada por Star2.com el 28 de mayo donde el actor se describe como "el chico solitario", rompiendo el corazón de sus miles de fanáticos.



"Soy el chico solitario", decía el texto. "No tengo nadie en mi vida. Pero si eso ocurre, yo respetaría y amaría a la otra persona; espero que pase pronto".

Representantes de Reeves tuvieron que desmentir la declaración, obligando a que Berk admitiera que la cita fue sacada de una entrevista que le hizo al actor en el 2003.



FANS COMPARTEN HISTORIAS

Mientras tanto en las redes sociales, donde todo puede ocurrir, decenas de personas han compartido historias de sus encuentros con el actor. Si bien las historias son difíciles de comprobar, todas parecen mostrar a Reeves como alguien "humilde, dulce y encantador".



Por ejemplo Rosie Waterland contó que conoció a Reeves mientras trabajaba en un cinema en Sydney, Australia, durante el estreno la película "Street Kings" (2008).

"(Yo) estaba sosteniendo una linterna y realmente en una situación fuera de mis capacidades. Él (Reeves) me miró y, con una sala llena de gente que lo aclamaba, me dijo 'deséame suerte'. (...) Le respondí 'no la necesitarás'. Él me guiño un ojo y dijo '¿quieres apostar?'".

Waterland, ahora autora de varios libros, destacó que "nunca me olvidé de que Keanu Reeves me habló como si fuera su igual. Me vio, una simple trabajadora de cine, y me hizo un guiño sonriendo como diciendo 'todos hacemos lo que tenemos que hacer aquí'".

Otro ejemplo es Shereen Khan, quien compartió una historia cuando tenía 15 años y visitó el set donde trabajaba Reeves.

"Keanu salió, habló un rato conmigo, me preguntó a qué colegio iba, de dónde era, y se tomó fotos conmigo. (...) luego amablemente se excusó diciendo que otras personas querían saludarlo", añadió. "Me quedé paralizada en la vereda. Cuando regresó para hablar un rato más, todavía recordaba mi nombre".



Mientras tanto, cuentas de Twitter como @keanuthings comparten fotos de Reeves en situaciones cotidianas como viajando en el metro, tomando siestas e incluso comiendo pizza como una persona normal.

keanu reeves riding the subway pic.twitter.com/k4vr00vVxv — keanu doing things (@keanuthings) 9 de julio de 2018

EL NOVIO DEL INTERNET

Quien parece no entender su nueva fama es el propio Keanu Reeves, quien al conocer que ha sido informalmente nombrado 'el novio del Internet' solo pudo pedir una aclaración con evidente incredulidad.

"No, no lo sabía", le respondió ante la insistencia de la reportera. "Eso es loco, pero bueno, la positividad es genial".