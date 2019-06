Keanu Reeves: 5 héroes y 4 villanos que el actor podría interpretar en el MCU

Hollywood ha tenido dos grandes estrellas en lo que va del 2019: "Avengers: Endgame" y Keanu Reeves.

El actor de 54 años experimenta un resurgimiento de su carrera al protagonizar "John Wick 3: Parabellum", dar su voz a Duke Caboom de "Toy Story 4" y estar en un celebrado 'cameo' en la película de Netflix "Always Be My Maybe", por lo que sus seguidores no parecen cansarse de su presencia.

Mientras tanto "Avengers: Endgame" está a punto de convertirse en la película más taquillera de la historia, necesitando solo US$45 millones más de recaudación para vencer al antiguo rey, "Avatar" de James Cameron. Por lo que cabe preguntar, ¿por qué Reeves no se ha incorporado a la mega franquicia?

Al parecer lo mismo se pregunta la cabeza de Marvel Studios, Kevin Feige, que recientemente reveló que su casa cinematográfica está en charlas con Reeves "para casi cada película que hacemos".

"No se cuando, o sí, se unirá al MCU, pero queremos encontrar la mejor manera de hacerlo", agregó en una entrevista con Comicbook.com.

En esta nota listamos algunos de los papeles que nos parecen apropiados para Reeves.