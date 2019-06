Keanu Reeves: miles firman petición para que Time lo haga la persona del año

Keanu Reeves está teniendo un muy buen año con la salida de "John Wick 3", su participación en "Toy Story 4" y un celebrado 'cameo' en la película "Always Be My Maybe". Sin embargo los seguidores del actor parecen querer darle más galardones al firmar una petición pidiendo a la revista Time para que lo nombre persona del año.

"Keanu es la persona más íntegra en la actualidad, ¡háganlo la persona del año! Keanu donó en secreto millones de sus ganancias a hospitales para niños y otras beneficencias y ha hecho increíbles cosas para otros en público sin pedir algo a cambio", dice la petición creada por Jackson Beem.

Si bien la petición probablemente no tendrá algún impacto en la elección, hecha por los editores de la revista basándose en qué persona, grupo, objeto o idea tuvo la mayor influencia en el año, para bien o para mal. Sin embargo es una interesante muestra del creciente enamoramiento que tienen ciertos sectores del internet por Keanu Reeves.

Ganadores en previos años de este galardón han sido los presidentes estadounidenses Barack Obama (2008, 2012) y Donald Trump (2016), el magnate de las telecomunicaciones Ted Turner (1991), el fundador de Facebook Mark Zuckerberg (2010) y el papa Francisco (2013).

En el hipotético caso de que Reeves ganara el honor, sería el primer actor en ser elegido como la portada del Times. Esto sin contar con el presidente Ronald Reagan (1980) quien, a pesar de su pasado en Hollywood, fue seleccionado por su carrera política.