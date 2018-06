Kevin Spacey vuelve a los cines tras escándalo

A fines del 2017 en poco más de siete días, la carrera de Kevin Spacey cambió totalmente ante las múltiples acusaciones de acoso sexual contra hombres jóvenes, varios de ellos menores de edad, desde los años 80. El actor volverá a la pantalla grande este año.

Como revela The Hollywood Reporter, habrá una proyección limitada de "The Billionaire Boys Club" ("Club de Chico Multimillonarios") en Estados Unidos en agosto próximo, esto luego de que la cinta debute en julio solo para servicios de video en demanda.

"The Billionaie Boys Club" - tráiler.

Basada en hechos reales, "The Billionaire Boys Club" cuenta la historia de un grupo de jóvenes que desarrolla un esquema de estafa piramidal, la cual adquiere matices nefastos cuando sus miembros se convierten en asesinos para proteger su estilo de vida.

La cinta es protagonizada por Taron Egerton ("Kingsman") y Ansel Elgort ("Baby Driver"), quienes interpretan a los jóvenes "inversionistas" Dean Karny y Joe Hunt, respectivamente. Ellos y sus otros amigos son a su vez estafados por Ron Levin (Kevin Spacey).

Vertical Entertainment, distribuidora de la cinta en EE.UU., indica que Spacey juega un rol secundario en la cinta y que "el resto del elenco no debería ser penalizado". La película se filmó entre 2015 y 2016, antes de salir a la luz las acusaciones.

Como se recuerda, Kevin Spacey fue acusado inicialmente por el actor Anthony Rapp ("Star Trek: Discovery"), quien detalló haber sido solo un menor de edad cuando el intérprete lo acosó sexualmente. Tras ello, otras personas indicaron que el ganador del Oscar había cometido actos similares.

En ese marco el cineasta Ridley Scott decidió volver a filmar todas las escenas de Kevin Spacey en la película "All The Money in the World" con otro actor, Christopher Plummer, quien fue nominado a un Oscar por ello.