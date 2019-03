"Kim Possible": ahora es de carne y hueso | VIDEO

En un mundo que dirige sus reflectores a toda mujer que asume su talento para cambiarlo, Kim Possible, personaje animado de la tv que hiciera época en el Disney Channel de 2002 a 2007, debuta en una película con actores a estrenarse hoy a las 20:00 horas por el mismo canal del ratón Mickey.

El personaje creado por Bob Schooley y Mark McCorkle y que viviera sus aventuras animadas al ritmo de la canción “Call me, beep me”, es una estudiante de secundaria que combina sus estudios con combatir villanos que desean apoderarse del planeta.

Mientras en la versión de dibujos la voz de Kim Possible era de Christy Carlson Romero, ahora la actriz Sadie Stanley fue reclutada para la misión de darle vida a esta heroína que combina acción y comedia.

“Quise interpretar a Kim de forma muy fiel al dibujo animado. Es un personaje de acción real y me gustó mostrar un lado más vulnerable de ella, pues transcurre por situaciones difíciles y lo hace manteniendo su identidad, con sus inseguridades e intentando ser mejor persona. No es perfecta y eso nos ayuda a que podamos sentirnos identificados con ella”, comparte Stanley, quien fue elegida entre cientos de aspirantes a interpretar a la sagaz pelirroja.

Disney prestará atención al debut en tv de Kim Possible, siendo uno de sus personajes que trascendieron a los parques de diversiones, videojuegos y mercancía de colección.

El personaje ha sido celebrado incluso por las escuelas, al enfrentar ella temas como el bullying, las inseguridades de un adolescente, el miedo al rechazo y el deseo de usar los estudios para hacer de su comunidad algo mejor.

“Kim representa todo lo relacionado con el empoderamiento femenino. Ella se conoce y se quiere a sí misma. No tiene miedo a ser diferente, inteligente o fuerte. Es buena amiga y quiere que otras personas tengan éxito. Sabe que no es perfecta y sabe cuándo admitir sus errores y pedir disculpas. Todas esas cualidades forman un personaje sorprendente e inspirador para niños y niñas”, comparte entusiasmada Stanley, quien puede presumir que obtuvo el papel de Possible en su primera audición como actriz.

‘Kim Possible’ continúa la tradición de combinar el drama de terminar una tarea a tiempo y llegar a clases antes de que suena la campana, con el enfrentar retos dignos de un héroe de cómic.

El personaje ahora adueñado por Stanley, porta en su espalda las alas distintivas de la adolescente, que la llevan a volar entre peligros y alrededor de la guarida del profesor Dementor (Patton Oswalt), quien secuestró al científico benévolo Dr. Glopman (Patrick Sabongui).

“Comencé este proyecto con muy poca experiencia. Tuve miedo pero también aprendí mucho. Me permití ser vulnerable en las escenas más emotivas. Debo decir a veces estaba muy nerviosa, porque debías recurrir a tu lado más profundo de sentimientos, mientras tenías a decenas de técnicos, actores y una cámara apuntándote. ¡Aprendí mucho! Fue una experiencia liberadora y divertida.”, exclama Stanley.

Tráiler de "Kim Possible" (Fuente: Disney Channel)

(Fuente: El Universal de México)