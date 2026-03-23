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Resumen

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Carlos ‘Kukín’ Flores no necesitaba demasiado para encender una tribuna. Le bastaba una zurda fina, un amague de potrero y ese talento imprevisible que hacía pensar que en cualquier jugada podía pasar algo extraordinario. A su alrededor creció una fama que mezcló admiración, exageración y culto popular. Se decía que en juveniles era mejor que Maradona, que tenía más talento que Cueto, que su fútbol pertenecía a una categoría aparte. Pero su historia, más que la de un héroe perfecto, fue la de un hombre incapaz de sostener todo lo que prometía.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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