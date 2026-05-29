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"Amando a Amanda" se estrena el 28 de mayo en cines. (Foto: El Comercio)
"Amando a Amanda" se estrena el 28 de mayo en cines. (Foto: El Comercio)
Por Leslie A. Galván

Tanto Gianella Neyra como Amanda, la protagonista de “Amando a Amanda”, tienen algo de arte adherido a la piel. Se adivina en los colores vivos de su ropa, en la sensibilidad con la que habla, en esa mezcla de dulzura y vértigo que sostiene al personaje durante toda la película de Del Barrio Producciones.

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