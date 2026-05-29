Tanto Gianella Neyra como Amanda, la protagonista de “Amando a Amanda”, tienen algo de arte adherido a la piel. Se adivina en los colores vivos de su ropa, en la sensibilidad con la que habla, en esa mezcla de dulzura y vértigo que sostiene al personaje durante toda la película de Del Barrio Producciones.

Conectada virtualmente desde el escritorio de su departamento, Neyra aparece con una sonrisa amplia y contagiosa. Pero en su reciente papel protagónico, esa dulzura de su gesto se confunde con otras emociones. En la película, ella interpreta a una mujer con bipolaridad. Una mujer que ríe y cambia de humor. Durante noventa minutos Amanda, pianista brillante y emocionalmente impredecible, vive al borde del colapso.

Para construir a Amanda, Neyra y la directora Ani Alva Helfer decidieron trabajar lejos de cualquier caricatura. “Nos informamos muchísimo”, cuenta la actriz. “Hablamos con psicólogos, con personas que tienen parientes cercanos con esta enfermedad, y lo primero fue particularizar a Amanda, porque ninguna persona con trastorno bipolar es igual a otra”, agrega.

La película, que llega hoy a las salas de cine, sigue a una mujer atravesada por una ruptura amorosa con su pareja Fernando, interpretado por Giovanni Ciccia. “Desde el año pasado, que empezamos a filmar, nos sorprendió muchísimo que hay mucha gente que tiene personas cercanas que transitan enfermedades mentales. Cuando tú compartes cosas que te dan miedo contar, te percatas de que no estás solo. Por eso, con esta película, deseamos que se abran conversaciones más profundas en casa”, afirma.

Gianella Neyra, casada con el actor Christian Rivero, cuenta que las conversaciones de mesa con sus hijos y su esposo sobre las relaciones humanas. "No es por ser madre, pero mis hijos se han relacionado con personas muy diversas y creo que son seres humanos empáticos y buenos", dice. (Foto: EL COMERCIO)

Trama de “Ama n do a Ama n da”

En la película, el problema con su esposo lleva a Amanda a buscar una segunda oportunidad en el amor pero, más que con otra persona, tiene que ver con ella misma. El camino pinta de corazón a través de la mirada del galán de la historia, interpretado por Nacho Di Marco. Con esa trama, se marca el ingreso oficial de Del Barrio Producciones —la casa de Michelle Alexander— al mercado cinematográfico, compañía que se arriesga en alianza con AV Films y Jeysis, la productora de la propia Neyra junto a Helfer.

Gianella Neyra produce y protagoniza "Amando a Amanda". (Foto: Difusión)

El elenco de “Amando a Amanda” también incluye a Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Fiorella Díaz y Noah Martínez.

Para Neyra, interpretar a Amanda fue un verdadero reto. Intentaba subir o bajar “el volumen de las emociones” del personaje, según explica, para tener a una protagonista con quien las personas se sintieran identificadas de alguna manera. “La entendía, porque pensaba en las cosas que yo había vivido. Con el tiempo, vamos entendiendo que todos somos seres humanos y nos equivocamos. A mí me llegó la actuación desde muy niña, yo no la busqué y decidí que iba a ser mi escuela para seguir creciendo y madurar”, cuenta.

Gianella Neyra, de 49 años, celebra su trayectoria en producción de cine con su último estreno "Amando a Amanda". (Foto: EL COMERCIO)

“En mi instintiva y pasional búsqueda de ser actriz, empecé a hacer teatro, me mudé de mi casa a un lugar cerca de mi trabajo para llegar más temprano… Fui a estudiar a Nueva York, por más que me moría de miedo y hablaba mal el inglés. Muchas de esas decisiones no fueron sin pensar, sino que nacía desde mi intuición y el amor por lo que hacía. En ese sentido, para mí, fueron radicales”, agrega.

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Después del éxito

Las actrices de la película "Soltera, casada, viuda, divorciada" (Patricia Portocarrero, Milene Vázquez y Katia Condos) aparecen en forma de cameo junto a Gianella Neyra en la película "Amando a Amanda". (Foto: Difusión)

La alianza entre Gianella Neyra y Ani Alva Helfer encontró su punto más alto con “Soltera, casada, viuda, divorciada”, la comedia protagonizada por la actriz peruana junto a Patricia Portocarrero, Milene Vázquez y Katia Condos. La película superó el millón de espectadores y su secuela no se quedó muy atrás, con más de 700 mil, según los últimos registros compartidos por la producción.

“El cine peruano es muy voluble y nadie esperaba que la película hiciera más de un millón de espectadores. A veces funciona y a veces no. Mira el caso de ‘Chavín de Huántar’, que hizo aproximadamente un millón 700 mil. Es un mercado muy poco predecible. Además, las segundas partes suelen tener 30% menos de público, y para ‘Soltera, casada…’ hubo también 30% menos de afluencia en comparación con el año en que se estrenó la primera”, comenta Neyra.

Gianella Neyra interpreta a Amanda en la comedia romántica que pasa por la cartelera de mayo. (Foto: Difusión)

Por ahora, una tercera entrega de “Soltera, casada, viuda, divorciada” sigue siendo una posibilidad en conversaciones, pues existen las ganas de regresar a esos personajes. Pero la atención está en “Amando a Amanda”, que representa un desvío de la comedia de situación hacia la comedia dramática o ‘dramedy’.

Val destacar también que las anteriores cintas de Helfer (“No me digas solterona”, “Isla Bonita” y la misma “Soltera, casada…”) llegaron a Netflix y encontraron una segunda vida allí. Aunque todavía no existe un acuerdo cerrado, Neyra y el equipo esperan que esta nueva película tenga eventualmente un recorrido en plataformas. Por ahora, sin embargo, la apuesta está puesta completamente en la experiencia en salas. “La gente que la quiera ver va a tener que verla en el cine”, dice Neyra riendo.