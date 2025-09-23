La arrestaron, tuvo una sobredosis, fue dominatriz, salió con Kanye West y ahora triunfa: Julia Fox habla de “Him: el elegido”

Al escuchar a Julia Fox (Milán, 1990) hablar de su rol en la película “Him: el elegido”, se podría pensar que en realidad se refiere a sí misma. El papel está hecho a su medida: una influencer vinculada a un hombre famoso, en este caso un jugador de fútbol americano, pero esta mujer tiene su propia agenda y está “construyendo un imperio”. Las similitudes entre ficción y realidad no parecen coincidencia.

Producida por Jordan Peele “Him: el elegido” sigue al jugador de fútbol americano Cam Cade (Tyriq Withers), quien tras sufrir un atentado tiene que elegir si seguir o no en el deporte. Entonces su ídolo Isaiah White (Marlon Wayans) le propone mudarse a su mansión por una semana para un “retiro” deportivo. Allí descubrirá una trama de consecuencias mortales.

El Comercio habló con Fox, quien interpreta a Elsie White, la esposa de Isaiah. Su rol en la película es mínimo; sirve para conectar una escena con otra, para mostrar hasta qué punto llega el poder de esta familia. Aún así el personaje tiene toda una historia que Fox trabajó con el cineasta, Justin Tipping.

“Ella vino de un hogar roto con una madre soltera; la descuidaron mucho y es una persona emocionalmente rota, dañada. Pero fue capaz de escapar y abrirse camino. Creo que algo a considerar cuando la ven es que ella no tenía otra opción; todos tenemos otra opción, pero ella de algún modo tuvo que salir de una mala situación y esa es la fuerza que la mueve, que ella no va a volver a esa vida nunca más. Ella quiere algo mejor para sí misma”, dijo la actriz a través de un Zoom.

Tyriq Withers es Cam y Julia Fox es Elsie en "Him: el elegido", dirigida por Justin Tipping. / UIP

Los paralelismos con la vida personal de Fox son evidentes. Nacida en Italia, se mudó con su padre a Nueva York cuando era adolescente; el hombre la descuidó y ella, hambrienta por la vida de los ricos y famosos de Manhattan, robaba en tiendas por departamento. Y al visitar a su madre no la encontraba disponible emocionalmente. Huyó de casa, se hizo pareja de un traficante de drogas [hoy preso], se volvió dominatriz y tuvo una sobredosis de drogas.

Por si fuera poco, en la vida real ella también estuvo involucrada con un famoso: fue pareja de Kanye West, un rapero que atrae gente rota o, en su defecto, termina rompiéndolas. En retrospectiva, Fox ha dicho lamentar esa relación. Ambos se conocieron cuando Fox ya había saltado a la fama por la película “Uncut Gems” (2019) de los hermanos Safdie, donde interpretó a la pareja del personaje de Adam Sandler, una mujer de cuidado. Los Safdie, cómo no, escribieron el personaje inspirándose en ella.

Pero así como su vida personal no ha estado definida por los hombres con los que ha salido, su personaje en “Him: el elegido” tampoco. O eso es lo que ella dice. “Es muy fácil asumir que el marido es la estrella y ella es la ‘esposa trofeo’ o el ‘adorno’ o lo que sea, pero ella no es así del todo. Ella es su propia persona en gran medida, con sus propios objetivos, sueños y agenda y está construyendo un imperio en todo momento, no está preocupada si su marido está siendo infiel. A ella no le importa nada de eso porque ya tiene lo que quería de él y ahora está construyendo para su futuro”, contó la actriz, quien además es escritora, modelo y cantante.

Si hay algo que Fox quiere, lo va a tener. Ahora, madre de un niño, también ha sido presentadora de un reality de E! Entertainment. Tiene varias películas ya filmadas en espera de lanzarse; el cine parece ser ahora lo suyo, pero solo ella sabe cuál será su próximo objetivo.

Marlon Wayans es Isaiah en "Him: el elegido", dirigida por Justin Tipping. / Parrish Lewis/Universal Pictures

Marlon Wayans, el elegido

Fox no escatima en halagos al referirse al coprotagonista de la cinta, Marlon Wayans. Conocido principalmente por sus roles cómicos en películas como “¿Y dónde están las rubias?” y “Scary Movie”, Wayans también mostró su facera dramática en “Réquiem por un sueño” de Darren Aronofsky. En “Him” es una presencia inquietante, terrorífica incluso.

“Creo que es un rol que definirá la carrera de Marlon. Lo hemos visto en roles serios, en una de mis películas favoritas, ‘Réquiem por un sueño’. Estuvo muy serio e interpretó ese rol demasiado bien. Pero mayormente lo conocemos por los roles graciosos. Es un genio cómico, pero creo que poder verlo de esta manera es definitivamente una luz muy nueva para él y estoy muy emocionada por cómo será recibido”, dijo.

Tras ver la película, es evidente que el acto final dividirá a las audiencias. Fox, por su parte, está comprometida con el resultado. “El final en realidad cambió unas pocas veces. Terminamos con este final en particular que es muy distinto del otro que había leído [en el guion]. Pero estuve muy sorprendida de todas maneras y emocionada de hacer algo así. Nunca había hecho nada como eso antes. Así que, profesionalmente, estuve en plan ‘okey, supongo que haremos esto’ [Fox lo dice como si hubiese dudado en el momento]. Y, personalmente, amé cómo quedó. Porque de algún modo pone el foco en lo absurdo de todo”.