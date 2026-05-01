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La película “La casaca de Dios”, inspirada en la mística de Diego Armando Maradona y el Mundial de 1986, ya se encuentra en cartelera en cines. (Foto: Difusión)
La película “La casaca de Dios”, inspirada en la mística de Diego Armando Maradona y el Mundial de 1986, ya se encuentra en cartelera en cines. (Foto: Difusión)
Por Ángel Navarro Quevedo

El fútbol en Argentina no es un deporte, sino una religión laica que organiza la memoria, la identidad y hasta las conversaciones más cotidianas. Desde ese lugar parte “La casaca de Dios”, una película que utiliza la figura de Diego Armando Maradona para hablar de algo más profundo que el deporte. “No podemos hablar de Argentina ahora sin hablar de su fútbol. Y a través de él nosotros podemos contar otras historias de nuestro pasado, porque en Argentina no se puede olvidar lo vivido”, dice Natalia Oreiro en entrevista con El Comercio

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