“La disciplina del silencio”, la nueva película peruana con historias cruzadas, rock nacional y una Lima introspectiva

Jorge Luis Chamorro se sube a la azotea de un edificio y, en medio del vértigo, reconoce a la Lima que le interesa retratar. En su película La disciplina del silencio, la ciudad deja de ser el lugar caótico de siempre para mostrarse desde otros ángulos: altos, interiores, detenidos. Filmada desde drones, ventanas y techos, la capital aparece como un espacio que existe cuando nadie lo está mirando. Es un escenario donde tres historias transcurren en paralelo, unidas por el silencio y una ciudad que a veces asfixia y otras, ampara.

Allí, una mujer de más de cuarenta decide tener un hijo sin pedir permiso. Una joven cruza el umbral de su libertad sexual sin rendir cuentas. Y otra historia muestra a alguien que lleva una doble vida. Lo que une a estos personajes no es el escándalo, sino todo lo que eligen callar. Chamorro construye así una película que evita el grito: opta por narrar desde las zonas grises, aquellas que —según dice— aprendió a explorar influenciado por David Lynch, Michael Mann y Jean-Luc Godard.

La estructura del filme entrelaza relatos independientes que encuentran coherencia a través de la música y una nostalgia subterránea. La banda sonora, integrada por artistas peruanos como Electro-Z, Dolores Delirio, Voz Propia o Mario Silvania, no funciona como acompañamiento, sino como lenguaje emocional. “Se resuelven en silencio, pero también con ese sonido que envuele. O más bien con lo que representa el rock como cultura, como forma de acompañar las ausencias”, explica Chamorro.

Temas como la soledad como punto de partida y resistencia en una cinta de 90 minutos que presenta vario relatos. (Foto: Difusión)

Todas las soledades

“La soledad es el punto de partida, pero también una forma de resistencia”, dice Chamorro. Y en La disciplina del silencio, ese concepto se convierte en el eje emocional de cada historia. Nadie se victimiza. No hay dramatismo forzado ni búsqueda de redención. Los personajes habitan la soledad sin necesidad de explicarla ni combatirla. Algunos la celebran, otros simplemente la aceptan como parte de su naturaleza.

El resultado es un drama que no busca conmover a la fuerza ni entregar conclusiones cerradas. En ese silencio narrativo, la ciudad y sus habitantes se mueven como en un mapa emocional que suena a shoegaze, a postpunk, a esas canciones que uno escucha cuando no quiere hablar con nadie.

“Vivimos una nueva dimensión de la soledad”, explica el director. “Hay quienes la sufren, claro, pero también hay muchos —y me incluyo— que la transitan sin dolor. Incluso el emprendedor que ‘sale adelante’ lo hace en solitario. En el Perú hay mucha gente nostálgica, silenciosa, que resuelve sus conflictos así. Mis personajes no sufren la soledad, la habitan”.

Ese habitar no está exento de complejidad. En una de las historias, una mujer convive con un adolescente sobre el que se insinúa una tensión ambigua. Nada ocurre, pero podría. Chamorro deja que esa posibilidad respire en la pantalla. “No me interesa subrayar ni juzgar, mucho menos dar todo por servido al espectador, y que sientan que en la ficción no hay culpa ni castigo, solo decisiones”.

Tres relatos independientes sobre personajes que transitan silencios intensos, decisiones difíciles y momentos de introspección –todo a ritmo de rock peruano– forman ‘La disciplina del silencio’, la nueva película del realizador Jorge Luis Chamorro. (Foto: Difusión) / RENZO LEMOS

Actuados por un elenco que incluye a Katerina D’Onofrio, Pelo Madueño y Lita Baluarte, los personajes no pretenden representar a nadie más que a sí mismos. Una actriz madura que cuestiona los estereotipos de la industria. Una joven que le asegura a su padre que todo está bajo control, aunque claramente no lo está. Un hombre que vive dos vidas sin justificar ninguna. No hay moraleja, solo la intimidad de quienes se encuentran, solos, frente al vértigo de una ciudad que apenas los escucha.