Conforme a los criterios de Saber más

Tras más de media década congelada, una nueva era llega para la franquicia “The Ice Age” (“La era del hielo” en Hispanoamérica) con la salida este 28 de enero de la película “Adventures of Buck Wild” (“Las aventuras de Buck Wild”) en Disney+, la sexta entrega en la longeva saga de animación sobre animales sobreviviendo el último periodo glacial que experimentó el planeta.

A diferencia de anteriores entregas, donde la acción se centró en el mamut Manny (Ray Romano), el perezoso Sid (John Leguizamo) y el tigre dientes de sable Diego (Denis Leary), “The Ice Age: Adventures of Buck Wild” se enfoca en la epónima comadreja, guardián del mundo perdido de los dinosaurios energéticamente interpretado por Simon Pegg, así como los hermanos zarigüeyas Eddie (Aaron Harris) y Crash (Vincent Tong), actualmente en un viaje para demostrar su independencia de su sobreprotectora hermana Ellie (Queen Latifah).

A solo días de su estreno, El Comercio pudo hablar con el director de la cinta, John Donkin, así como la productora ejecutiva Lori Forte. Ambos presentes desde el inicio de la franquicia, les pudimos preguntar no solo sobre su larga experiencia con ella, sino también qué hace que el encanto de la misma no se derrita con el paso de las décadas.

- Primero lo primero, ¿por qué elegir a Buck Wild, Crash y a Eddie para ser los personajes principales de la película?

Lori Forte: Bueno, cuando tienes una película con dieciocho personajes, es muy difícil centrarse en todos y te enfocas en los personajes sobre los que estás contando la historia. Pero siempre quisimos una oportunidad para enfocarnos en Buck, Crash y Eddie porque son personajes muy queridos, aunque tenían papeles más pequeños. Es así que queríamos centrarnos en ellos y conocerlos un poco mejor, ver que los hacía funcionar.

Y como Buck Wild es un personaje tan loco, excéntrico, más grande que la vida, guardián del Mundo Perdido, héroe de capa y espada, y las zarigüeyas lo adoran, pensamos que era el mejor tipo de historia para contar. La película es también un hito en la vida de Crash y Eddie, quienes abandonan su hogar por su deseo de independencia, así que no solo se trata de centrarse en la acción y también hay una maravillosa historia familiar que contar en el núcleo de la cinta.

- Esta es la sexta película en una franquicia de ya dos décadas. ¿Cómo mantienen fresca la saga ante el público?

John Donkin: Bueno, creo que tiene dos partes. La primera es lo que estamos haciendo en esta película, que es pensar que como tenemos un gran mundo y personajes, sería divertido pasar más tiempo con ellos y profundizar sus historias, lo que ayuda a mantenernos frescos.

En segundo lugar, siempre buscamos comedias y situaciones que resuene con el público. En este caso, hay una dinámica familiar muy común en la que Crash y Eddie quieren independizarse de su hermana Ellie, lo que resulta fácil de entender para los padres que se despiden de sus hijos porque se van auniversidad o se casan. Son temas que tienen un impacto en nosotros como seres humanos, así que encontrarlos y explorarlos, así como ver cómo nuestros personajes reaccionan ante esas situaciones, mantienen las películas frescas y animadas y al público interesado en verlas.

Buck (Simon Pegg) es el personaje central de la nueva película de "La era del hielo". (Foto: Disney Enterprises, Inc.)

Lori Forte: En cada una de las películas de “La era del hielo”, los protagonistas crecen y cambian un poco, y la ‘familia’ conformada por ellos cambia por dentro. Cada entrega también introduce a nuevos personajes que se incorporan a la “manada”, y eso también las mantiene nuevas.

También mostramos diferentes hitos en la vida de los personajes que están basados en cuestiones familiares: son historias humanas y el público se puede relacionar con ellas para formar conexiones emocionales con esos momentos, que son diferentes entre cada entrega. Todo eso creo que mantiene fresca a “La era del hielo”.

- Lori, has estado desde el comienzo de la franquicia hasta convertirte en una especie de madre para los personajes. ¿Cuál crees que es la fortaleza de la misma, lo que hace que el público siga regresando?

Lori Forte: Hemos hablado ya un poco de esto, pero creo que son factores variados. Uno de ellos es que “La era del hielo” trata en el fondo de una familia, una que no tiene que estar relacionada con la sangre para serlo, lo cual creo que es un mensaje realmente maravilloso para hoy y siempre. Y a veces se trata de una familia disfuncional, lo que lo hace más divertido.

Este tipo de experiencias son cosas con las que los humanos se relacionan, porque todo el mundo viene de una familia, ya sean hijos o padres, amigos cercanos o familias extensas. Y creo que ese es el núcleo de la película, los valores familiares y lo que mantiene a una familia unida, lo que la separa y lo que la vuelve a unir. Son todas las cosas con las que nos enfrentamos, por lo que creo que este es uno de nuestros grandes temas.

Otra razón son nuestros personajes. Creo que son tan únicos y adorables, y cada personaje tiene su propio defecto, vienen de diferentes lugares, pero llegan a formar un vínculo entre ellos y creo que eso es realmente esperanzador y muy maravilloso.

Finalmente está la comedia. A la gente le encanta reírse y lo necesita especialmente en estos días. En el caso de “La era del hielo” está la comedia que viene de los defectos de los personajes, de su disfunción con otros de los protagonistas y cómo chocan pisan en su relación, pero también está la comedia física como la presentada por Buck, Crash, Eddie y Scrat. Todas esas cosas se suman a una experiencia realmente entretenida para quien mire estas películas y quiere ver más a estos personajes.

Orson (Utkarsh Ambudkar), el villano de "La era del hielo: Las aventuras de Buck Wild". (Foto: Disney Enterprises, Inc.)

-John, has sido productor de varios filmes animados, pero esta es la primera vez que estás en la silla del director. ¿Qué tan difícil fue la transición y hubo algo que quisiste experimentar antes con “La era del hielo” que solo puedes ahora que tienes el poder?

John Donkin: La cuestión es que conozco muy bien a los personajes, por haber trabajado al lado de los otros directores, así como ayudar a crear a los personajes, el mundo y otras cosas, así que ha sido muy divertido y liberador ahora ser la persona que toma las decisiones en la película. Así que algo que antes no podía y ahora sí es ser la voz final que dice “sí, hagamos eso”.

Consultando, por supuesto. Siempre es una colaboración y no puedo dejar de recalcar lo maravilloso que fue trabajar con otros artistas, ya sea el jefe de historia, el director de arte, los otros directores con los que he trabajado, la gente de sonido y música... todo fue una colaboración al fin y al cabo.

El trabajo de los directores es realmente encontrar la mejor respuesta a los problemas y escuchar a todo el mundo en la sala para luego tomar la decisión correcta. Y no lo haces como una isla, sino con el apoyo de tu equipo, lo que me pareció muy gratificante y divertido. Me encantó.

- Una última pregunta antes de irme. ¿Cuál es tu capítulo favorito de la franquicia?

John Donkin: Creo que todos tienen sus méritos, pero honestamente la primera, donde se presentaron y establecieron los personajes. Fue mi primera experiencia en un largometraje, y el trabajo en equipo que tuvimos que desarrollar para producir la película, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, hizo que terminarla, y el hecho que al público le encantara, ocupe siempre un lugar especial en mi corazón.

LAS ERAS DE “LA ERA DEL HIELO”

Recordamos las cinco películas que conformaban hasta ahora la saga de “La era del hielo”.

“La era de hielo” (2002) - Chris Wedge

En plena era del hielo, un perezoso llamado Sid y el mamut Manny toman la misión de devolver un bebe humano a su tribu. Les une en su viaje Diego, un tigre diente de sables inicialmente enviado como espía, pero que en el transcurso del viaje encuentra una nueva familia en esta extraña “manada”.

“La era de hielo 2: El deshielo” (2006) - Carlos Saldanha

La apacible vida de Sid, Manny y Diego termina cuando descubren que la enorme pared de hielo que protegía su valle era en realidad una frágil presa que mantenía alejado una cantidad exorbitante de agua. El trío tendrá que buscar un nuevo hábitat, viaje en el que se encontrarán con Ellie, otra mamut, así como las zarigüeyas Crash y Eddie.

“La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios” (2009) - Carlos Saldanha

La llegada del primer bebe entre Manny y Ellie causa cambios en la “manada”, con Diego planeando mudarse. Mientras tanto, Sid trae problemas al robarse los huevos de un dinosaurio, cayendo en un Mundo Perdido donde estos reptiles gigantes nunca desaparecieron y encontrándose con su guardian, una excéntrica comadreja llamada Buck Wild.

“La era de hielo 4: La formación de los continentes” (2012) - Steve Martino y Michael Thurmeier

Un accidente separa a Manny, Sid y Diego del resto de su “manada”, llevándolos a una aventura en altamar para poder volver a encontrarse.

“La era de hielo 5: Choque de mundos” (2016) - Michael Thurmeier

Un asteroide se dirige a la Tierra y Manny, Sid, Diego y Buck Wild son los únicos que pueden detener esta catástrofe.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro: teaser de "Pinocho", de Guillermo del Toro. (Fuente: Netflix)