Por Sonia del Águila

La Gran Sangre: Ojo por ojo” vuelve casi veinte años después sin esconder las canas, las heridas ni el cansancio de sus protagonistas. Tony Blades, El Dragón y Mandril están otra vez juntos, pero ya no son aquellos justicieros que corrían por las calles de Lima como si fueran invencibles. El tiempo pasó sobre ellos. Y también sobre la ciudad que alguna vez intentaron defender.

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