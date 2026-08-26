‘La Gran Sangre’ estrena tráiler de su película y revive a sus recordados personajes. (Foto: Instagram / @lagransangre_oficial)
‘La Gran Sangre’ estrena tráiler de su película y revive a sus recordados personajes. (Foto: Instagram / @lagransangre_oficial)
Por Redacción EC

La recordada serie peruana ‘La Gran Sangre’ llegará a la pantalla grande con una película que marcará el regreso de Tony Blades, El Dragón y Mandril. El tráiler oficial del largometraje fue estrenado este miércoles 26 de agosto, acompañado de un afiche promocional en tonos rojos y negros.

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