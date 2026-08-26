La recordada serie peruana ‘La Gran Sangre’ llegará a la pantalla grande con una película que marcará el regreso de Tony Blades, El Dragón y Mandril. El tráiler oficial del largometraje fue estrenado este miércoles 26 de agosto, acompañado de un afiche promocional en tonos rojos y negros.

La película busca trasladar al cine el universo de la franquicia de acción que se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más recordados de mediados de los años 2000.

El largometraje es dirigido por Jorge Carmona y producido por Tondero y Capitán Pérez. La producción reúne nuevamente a los principales personajes de la serie, que se emitió originalmente entre 2006 y 2008.

Tony Blades, El Dragón y Mandril regresan

La película contará nuevamente con Tony Blades, El Dragón y Mandril, quienes enfrentarán a la delincuencia en Lima.

El primer adelanto muestra que la producción mantiene elementos característicos de la serie original, como las escenas de acción, las artes marciales y el humor, pero sitúa la historia en un contexto actual marcado por nuevos problemas de inseguridad.

La adaptación cinematográfica busca conectar nuevamente con los seguidores que conocieron la franquicia durante su emisión televisiva y, al mismo tiempo, presentar este universo a una nueva generación de espectadores.

El regreso de ‘La Gran Sangre’ a través del cine retoma una historia que combinó acción y elementos inspirados en los cómics durante sus dos temporadas originales.

MIRA EL TRÁILER AQUÍ: