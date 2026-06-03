Un país puede perdonarlo todo, menos que se metan con su fútbol. Y el Mundial de México 1986 escondía una historia marcada por la devoción del protagonista Martín de la Torre (Diego Luna), pero también por manejos administrativos y políticos que dejaron consecuencias. Y eso se convirtió en una espina clavada en la garganta del hincha durante años. El director Gabriel Ripstein toma este pasaje futbolero y lo lleva a una comedia política en “México 86” (Netflix).

El Mundial de México 1986 pasó a la historia por la magnífica maniobra de Maradona, el ‘gol del siglo’, y la victoria de Argentina, pero la película de Ripstein se mete en las trastiendas del poder que hicieron posible que México se convirtiera en sede, oportunidad que Colombia dejó ir por la crisis económica del país y la incapacidad de cubrir las exigencias de la FIFA, entre otras razones. ¿Pero quién podría rechazar un Mundial de Fútbol? Eso se preguntó Martín de la Torre (Luna), un funcionario que se cuela en las grandes ligas de Suiza a punta de discursos improvisados y su increíble amor por la Selección Mexicana.

El actor Memo Villegas, recordado por la serie "Harina", cumple el sueño que muchos tuiteros habrán fantaseado: ponerse en la piel de Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador de futbol en la historia de México. (Foto: Netflix)

“La historia de cómo México se hizo del mundial de 1986 refleja en buena medida la idiosincrasia de este país”, señala el director de la cinta.

Sobre México 86 hay películas y documentales, desde el film oficial “Héroes” hasta producciones recientes centradas en Maradona y la selección argentina, pero el foco ha estado casi siempre en la cancha y sus deportistas. En la película de Netflix, el foco está en Martín y la gesta que lo convirtió en el número uno de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT). La historia comienza en el 9 de julio de 1974 y luego avanza entre tensiones y espacios de comedia de la mano del protagonista mexicano. Pero también muestra la rivalidad entre la delegación mexicana y la estadounidense para pelear el Mundial, las alianzas políticas, saber quién llamó a quién y qué se negoció en salas de juntas y oficinas alfombradas mientras el mundo miraba hacia otro lado.

Daniel Krauze, guionista de “Luis Miguel: La serie”, escribe el guion de esta película mundialera. Tanto él como Ripstein pensaron en Diego Luna desde el primer momento. El actor y director mexicano marcó tendencia por su protagónico en “Andor” (Star Wars) y, en estos días, la ovación a su nueva película, “Ceniza en la boca”, en el Festival de Cine de Cannes. “Todos saben que Diego es pambolero a más no poder”, dijo el director de “México 86”, en referencia a una jerga que señala a los apasionados del fútbol. “Es un futbolista frustrado, pero también es un hombre muy consciente del país del que proviene, por lo que entiende muy bien la parte política de la película”, sostuvo Ripstein.

Diego Luna es Martín de la Torre, un burócrata y funcionario de la Federación Mexicana de Fútbol que es pieza clave en la selección nacional en el Mundial de 1986. (Foto: Netflix)

Entre tanta bandera, la película también se reserva un espacio para la intimidad, la familiaridad y el romance con la participación de la actriz mexicana Karla Souza en el papel de Susana, vecina y amante de Martín. Este personaje femenino no depende de un marido, como pocas mujeres lo eran en esa época. Con el tiempo, se convierte en cómplice y consejera del líder de la FEMEXFUT. Juntos son el gesto de comedia romántica de la cinta.

El resto del elenco termina de dibujar el mapa de poderes que rodearon al Mundial de 1986. Están Daniel Giménez Cacho como Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de la empresa televisiva más poderosa de México, y Álvaro Guerrero como Caedo, miembro del comité organizador del Mundial 70, que representa la mano administrativa más tradicional de la federación.

Los creadores insisten en que la película sale de la realidad. Así, aparecen otras figuras populares como el futbolista Hugo Sánchez, interpretado por Memo Villegas, quien cumple el sueño de muchos mexicanos que vocearon su nombre para este personaje. Finalmente, los comentarios de usuarios en las redes sociales destacaron la representación del personaje de José Ramón Fernández, emblema del periodismo deportivo en México, encarnado en la pantalla por su hijo Juan Pablo. Una película que promete estar entre lo más visto de Netflix.