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Diego Luna es Martín de la Torre, un burócrata y funcionario de la Federación Mexicana de Fútbol que es pieza clave en la selección nacional en el Mundial de 1986. (Foto: Netflix)
Diego Luna es Martín de la Torre, un burócrata y funcionario de la Federación Mexicana de Fútbol que es pieza clave en la selección nacional en el Mundial de 1986. (Foto: Netflix)
Por Leslie A. Galván

Un país puede perdonarlo todo, menos que se metan con su fútbol. Y el Mundial de México 1986 escondía una historia marcada por la devoción del protagonista Martín de la Torre (Diego Luna), pero también por manejos administrativos y políticos que dejaron consecuencias. Y eso se convirtió en una espina clavada en la garganta del hincha durante años. El director Gabriel Ripstein toma este pasaje futbolero y lo lleva a una comedia política en “México 86” (Netflix).

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