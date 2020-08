“¡Ay, ay, ay! ¡¿Dónde están mis hijos?!”, grita un espectro cubierto por un velo blanco en medio de la noche. En toda Latinoamérica, la frase es sin lugar a duda referente a un encuentro con la Llorona, un fantasma oriundo de Centroamérica cuya fama se ha difundido por todo el mundo. Ahora que una nueva revisión fílmica de la historia de mano del director guatemalteco Jayro Bustamante está ganando adeptos en el circuito de festivales internacionales de cine aprovechamos para revisar el origen y la leyenda de la mujer que llora.

LA HISTORIA

Si bien existen cientos de variaciones regionales, la leyenda de la Llorona suele seguir unos elementos básicos. Aunque la comunidad cambia dependiendo de quién cuente la historia, sus protagonistas son los mismos: usualmente se trata de una mujer hermosa pero de condición humilde que atrae con su belleza el amor de un hombre adinerado con quien se casa o inicia un amorío, fruto del cual salen unos hijos.

Posteriormente el amante de la Llorona se niega a casarse con ella o, si contrajeron nupcias, inicia una nueva relación con una mujer más joven. Esto desata que la mujer, en lo que puede ser furia por el despecho o para evitar que su prole el estigma de ser bastardos, ahogue a las criaturas antes de quitarse la vida.

Desde entonces, cada noche el espíritu de la mujer recorre las calles de la comunidad o los arroyos buscando las almas de sus hijos - a veces encontrarlas es condición para evitar su suplicio y entrar al cielo -, capturando a niños traviesos que no hacen caso a sus madres.

DETRÁS DE LAS LÁGRIMAS

La historia encuentra paralelos en diversos lugares del mundo. Sus gemidos y lloriqueos se parecen a las ‘banshee’ de la tradición irlandesa, mientras que su apariencia es similar a cuentos de fantasmas femeninos del viejo continente.

En la cultura precolombina, la Llorona ha sido comparada con la diosa azteca Cihuacóatl, también conocida como Tonantzin (nuestra madre venerada), entre otros nombres. Según un relato recopilado en el libro de “Visión de los vencidos: Relaciones indígenas de la Conquista” de Miguel León Portilla, un poco antes de la llegada de los españoles la diosa apareció como un espectro vestido de blanco que lloraba por las calles de Tenochtitlán vaticinando la destrucción de su pueblo. “Ay, mis hijos, ay, ay!”, gritaba la aparición.

Mientras tanto, la historia de una mujer ahogando a sus hijos por despecho de su esposo también tiene paralelos con la historia griega con la historia de Medea - tal como fue escrita en la obra de Eurípides -, quien sumida en el más profundo dolor mata a sus hijos con el héroe Jasón luego que su esposo la abandona por otra princesa.

Curiosamente, la primera mención impresa de la Llorona no incluye el elemento de los hijos. Se trata de un soneto del intelectual mexicano Manuel Carpio (1791-1860) titulado “La Llorona”, que cuenta la historia la historia de una mujer llamada Rosalía que fue asesinada por su esposo, “un hombre delincuente”. “Y desde entonces en la noche umbría/Oye temblando la asustada gente/Tristes quegidos (sic) de mujer doliente,/Quegidos como daba en su agonía”, dice la poesía.

Algunos que cuentan la leyenda intentan vincular a La Llorona con la Malinche, la joven intérprete nahua que asistió a Hernán Cortéz en la conquista del Imperio Azteca y luego dio a luz a su primer hijo, Martín, considerado uno de los primeros mestizos. Según las versiones que quieren equiparar a esta mujer con el origen de la Llorona, luego de la Conquista la Malinche fue abandonada por Cortéz y, rechazada tanto por los españoles como los nativos a los que había ‘traicionado’, se quitó la vida después de matar a su hijo.

Grabado de La Malinche, conocida también por su nombre cristiano doña Marina, proveniente del libro "The Mastering of Mexico" por Bernal Díaz del Castillo y Kate Stephens. (Imagen: Dominio público/Librería del Congreso de los Estados Unidos)

Hay algunos problemas con esa versión. La primera es que los nahuas, tribu a la que pertenecía la Malinche, nunca formó parte del Imperio Azteca, por lo cual ella no realizó una traición al colaborar con los españoles en su momento. Adicionalmente, Bernal Díaz del Castillo, un soldado que participó en la campaña de Hernán Cortéz, señala en su libro “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España” que Doña Marina - nombre cristiano de la Malinche- fue una figura respetada por la sociedad española y se llegó a casar con un hidalgo de nombre Juan Jaramillo, a quién le dio una hija.

DURADERO LEGADO

Si bien no hay un consenso sobre el origen de la Llorona, lo que sí se puede notar es la popularidad de la historia, haciéndose conocida desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, donde recientemente causó pánico en una comunidad de la provincia de Santa Fe.

Esto también ha significado muchas apariciones en la ficción, pero quizás la más memorable para muchos ocurrió durante un programa que usualmente nos hacía reír. Hablamos del episodio del “Chavo del 8” donde el personaje titular confiesa que su mayor miedo es la Llorona. “Nada más de recordarme de ella hasta me tiemblan las gallinas y se me pone la carne de rodillas”, admite el personaje interpretado por ‘Chespirito’.

Mientras tanto, tanto dentro como fuera del circuito de Hollywood la Llorona se ha convertido en un monstruo de ficción comparable, si bien no en popularidad pero sí en volumen, a Freddy Krueger, Chucky y Jason Voorhees. Solo en el 2019, además de la película de Jayro Bustamante - un relato que habla más de las heridas que dejó la guerra civil en Guatemala que del fantasma -, también fueron estrenadas las cintas “The Haunting of La Llorona” de Dennis Devine, “The La Llorona Curse” de Damir Catic y “The Curse of La Llorona” por Michael Chaves. Este 2020 tampoco será la excepción y se espera que “La Llorona” de Patricia Harris Seeley salga en los próximos meses, si lo permiten las circunstancias actuales. Es más que obvio que en el imaginario de la gente, el fantasma que llora tiene lágrimas para rato.

