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Resumen

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Escena de “Santidad”, comedia peruana ambientada en Sarapampa, un pueblo que se prepara para celebrar el centenario de la Virgen del Maíz. (Foto: Difusión)
Escena de “Santidad”, comedia peruana ambientada en Sarapampa, un pueblo que se prepara para celebrar el centenario de la Virgen del Maíz. (Foto: Difusión)
Por Sonia del Águila

Santidadnació en Cusco, se filmó en Cusco y fue pensada, sobre todo, para encontrarse con el público cusqueño. Pero ahora podría quedarse sin pantallas justamente allí. A pocos días de su estreno comercial, el director Rodolfo Espinoza y el productor Beyker Bances denuncian que la película ha sido impedida de exhibirse en el Cineplanet del Real Plaza Cusco por una decisión atribuida al Arzobispado de la ciudad.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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