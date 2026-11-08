Hollywood ama una buena historia de redención, y si es interpretada por alguien cuya vida personal tiene un vínculo con la ficción, tanto mejor. La película “Ebenezer”, adaptación de la novela de Charles Dickens sobre un hombre en la bancarrota moral, vuelve por enésima vez, ahora con un protagonista que cayó a los abismos y que ya lleva unos años trabajando en su retorno.

El nominado al Óscar Johnny Depp (63) ahora es Ebenezer Scrooge. Como en la obra original “Cuento de navidad” publicada hace casi 200 años, aquí el magnate que valora la ganancia más que la humanidad recibe la visita de tres espíritus que le muestran estampas del pasado, el presente y el futuro. Es la historia donde un hombre más fiel a los libros contables que a la Biblia descubre sus sentimientos y hace un cambio en su vida, todo en el contexto de la Nochebuena. La resurrección simbólica de Scrooge es algo con lo que el actor está familiarizado en su vida real.

Limpiar su nombre

En el 2022, Depp se enfrentó en los tribunales a su exesposa Amber Heard, quien por medio de una columna en el diario “The Washington Post” dijo que era una sobreviviente de violencia doméstica. Ella no mencionó por nombre al actor, pero un juzgado determinó que sí se refirió a él. En el juicio, ambas partes fueron halladas culpables de difamar, solo que Heard se llevó la condena mayor. Ambos terminaron por arreglar sus diferencias en un acuerdo extrajudicial.

“Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que les debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, contó el actor en ese entonces.

Ni Depp ni Heard salieron de ese juicio con la reputación intacta. Heard se alejó de la pantalla y tuvo un rol en el teatro, pero mayormente se dedica a su vida familiar en Madrid, España. Depp también ha mantenido un perfil bajo desde entonces, con apariciones esporádicas en el cine. Durante y después del juicio se convirtió en símbolo de ciertos sectores que veían el caso como una muestra de las imperfecciones del movimiento Me Too de defensa a las mujeres.

Durante este juicio, así como en otro desarrollado en el Reino Unido, en el que Depp perdió en su demanda contra un diario también por difamación, se conocieron detalles de su vida personal y la de su pareja. Depp, que hizo su carrera desde abajo en los años 80 y que en los 90 alcanzó fama mundial gracias a “El Joven Manos de Tijera”, llegó a tener un estilo de vida marcado por el consumo de alcohol, la farmacodependencia y las drogas recreativas, incluyendo cocaína, su “etapa peruana”, como él mismo dijo en mensajes de texto exhibidos en la corte.

Durante el proceso, su médico, David Kipper, contó que había pasado tiempo con el actor para ayudarlo a desintoxicarse del abuso de sustancias mientras estuvo casado con Heard. Por momentos, dijo su doctor, el actor creyó que no podría superar su problema.

—Retorno a los grandes roles—

Hasta antes del juicio y las revelaciones personales, el último rol de perfil alto de Depp fue en la secuela de “Animales fantásticos” (2018). En medio de las acusaciones, no volvió para la tercera cinta y lo reemplazó Mads Mikkelsen. El juicio sí le trajo consecuencias a su carrera, aunque momentáneas.

“Ebenezer” es el retorno de Johnny Depp a las películas que pretenden ser taquilleras, aunque de presupuesto conservador (costó solo US$38 millones). Pero él no piensa dejarlo aquí, sino explorar más su carrera. En entrevista con Entertainment Tonight, confesó que le gustaría volver una última vez a la saga de “Piratas del Caribe”. Cuando se toca fondo, solo queda subir.