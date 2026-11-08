Resumen

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Johnny Depp en "Ebenezer", protagónico que lo conecta a un personaje de la literatura occidental que ha sido adaptado múltiples veces.
Johnny Depp en "Ebenezer", protagónico que lo conecta a un personaje de la literatura occidental que ha sido adaptado múltiples veces.
/ UIP
Por Alfonso Rivadeneyra García

Hollywood ama una buena historia de redención, y si es interpretada por alguien cuya vida personal tiene un vínculo con la ficción, tanto mejor. La película “Ebenezer”, adaptación de la novela de Charles Dickens sobre un hombre en la bancarrota moral, vuelve por enésima vez, ahora con un protagonista que cayó a los abismos y que ya lleva unos años trabajando en su retorno.

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