A casi una década de su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes, la cinta “La tortuga roja” llegará por primera vez a los cines de Latinoamérica el 16 de octubre. Dirigida por Michaël Dudok de Wit y producida por Studio Ghibli, la película es considerada una de las obras más poéticas y conmovedoras del cine animado contemporáneo.

Estrenada originalmente en 2016, “La tortuga roja” marcó un hito dentro de la historia del estudio japonés, conocido por clásicos como “La tumba de las luciérnagas” y “El niño y la garza”. Fue la primera coproducción internacional de Ghibli, realizada junto a la compañía Wild Bunch y dirigida por un cineasta extranjero.

Su presentación en Cannes fue recibida con ovaciones y se llevó el Premio del Jurado en la sección Una Cierta Mirada, además de una nominación al Oscar como Mejor Película Animada.

“La tortuga roja” llega a los cines de la región tras su debut en el Festival de Cannes. (Foto: Captura de video)

La película narra la historia de un hombre náufrago que despierta en una isla desierta tras una tormenta. Rodeado de naturaleza salvaje, intenta escapar construyendo balsas, pero una misteriosa tortuga roja interrumpe su destino y transforma su vida. Sin una sola palabra, el relato explora el paso del tiempo, la creación de una familia y el ciclo natural de la existencia.

Con una animación artesanal y una banda sonora original de Laurent Perez del Mar, “La tortuga roja” emociona a través de imágenes, silencios y música que transmiten una profunda conexión entre el ser humano y la naturaleza. La obra, descrita por Isao Takahata, fundador de Studio Ghibli, como “una verdad de la vida narrada con sencillez y corazón”, se ha convertido en un referente del cine de autor animado.

“La tortuga roja” llega a los cines de la región tras su debut en el Festival de Cannes. (Foto: Captura de video)

El filme destaca por su estética minimalista y su narrativa universal, en la que cada escena invita a la contemplación. Lejos de los diálogos, la historia se apoya en la fuerza visual y simbólica de sus paisajes, donde cada detalle tiene un significado. Es una fábula sobre la soledad, el amor, la pérdida y la reconciliación con la naturaleza.

“La tortuga roja” llega a las salas de la región el próximo 16 de octubre como una experiencia cinematográfica única, ideal para los seguidores de Studio Ghibli y los amantes del arte animado.