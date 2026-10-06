El cine peruano suma un nuevo estreno a su cartelera. “La Tribu”, película dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Italo Cordano, llegará a las salas de todo el país este jueves 8 de octubre, con una historia que explora la familia, los vínculos y las segundas oportunidades desde el humor y situaciones cotidianas.

La producción reúne a un destacado elenco nacional encabezado por Carlos Carlín, quien interpreta a ‘Silvano’, y Alejandra Guerra en el papel de ‘Tere’. También participan Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Óscar Meza, Diego Pérez, Luciana Arispe y Alejandro Villagómez, combinando actores de amplia trayectoria con nuevas generaciones.

Antes de convertirse en película, “La Tribu” nació como una obra de teatro escrita por Italo Cordano. En 2024, Cordano y Bruno Ascenzo codirigieron su puesta en escena y, luego de tres exitosas temporadas sobre las tablas, decidieron trasladar la historia a la pantalla grande.

La cinta dirigida por Bruno Ascenzo llegará a la pantalla grande el jueves 8 de octubre. La película cuenta con un elenco variado, encabezado por Carlos Carlín. (Foto: Difusión)

Para concretar la adaptación cinematográfica, ambos se unieron a la productora Enid “Pinky” Campos y al propio Carlos Carlín. Posteriormente, Los Productores se incorporaron como coproductores del proyecto, mientras que Phillip Chu Joy participa como productor asociado.

La historia se centra en las relaciones familiares y en aquellos vínculos que se transforman con el paso de los años. A través de sus personajes, la cinta aborda situaciones capaces de poner a prueba la convivencia, pero también la posibilidad de reencontrarse, perdonar y construir nuevas formas de relacionarse.

Como antesala a su estreno nacional, la producción anunció una función de preestreno para este miércoles 7 de octubre en diferentes complejos de Cineplanet. Alcázar, Mall del Sur, Primavera, Real Plaza Puruchuco, Plaza Norte y San Miguel son algunas de las sedes donde el público podrá verla anticipadamente.

La cinta dirigida por Bruno Ascenzo llegará a la pantalla grande el jueves 8 de octubre. La película cuenta con un elenco variado, encabezado por Carlos Carlín. (Foto: Difusión)

Finalmente, “La Tribu” se estrenará oficialmente el jueves 8 de octubre en los cines peruanos. Su llegada a la cartelera estará acompañada por actividades promocionales y encuentros con los integrantes del elenco, quienes compartirán detalles sobre sus personajes, el proceso de adaptación y las experiencias que marcaron el rodaje.