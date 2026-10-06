El cine peruano suma un nuevo estreno a su cartelera. “La Tribu”, película dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Italo Cordano, llegará a las salas de todo el país este jueves 8 de octubre, con una historia que explora la familia, los vínculos y las segundas oportunidades desde el humor y situaciones cotidianas.
El cine peruano suma un nuevo estreno a su cartelera. “La Tribu”, película dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Italo Cordano, llegará a las salas de todo el país este jueves 8 de octubre, con una historia que explora la familia, los vínculos y las segundas oportunidades desde el humor y situaciones cotidianas.
La producción reúne a un destacado elenco nacional encabezado por Carlos Carlín, quien interpreta a ‘Silvano’, y Alejandra Guerra en el papel de ‘Tere’. También participan Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Óscar Meza, Diego Pérez, Luciana Arispe y Alejandro Villagómez, combinando actores de amplia trayectoria con nuevas generaciones.
Antes de convertirse en película, “La Tribu” nació como una obra de teatro escrita por Italo Cordano. En 2024, Cordano y Bruno Ascenzo codirigieron su puesta en escena y, luego de tres exitosas temporadas sobre las tablas, decidieron trasladar la historia a la pantalla grande.
Para concretar la adaptación cinematográfica, ambos se unieron a la productora Enid “Pinky” Campos y al propio Carlos Carlín. Posteriormente, Los Productores se incorporaron como coproductores del proyecto, mientras que Phillip Chu Joy participa como productor asociado.
La historia se centra en las relaciones familiares y en aquellos vínculos que se transforman con el paso de los años. A través de sus personajes, la cinta aborda situaciones capaces de poner a prueba la convivencia, pero también la posibilidad de reencontrarse, perdonar y construir nuevas formas de relacionarse.
Como antesala a su estreno nacional, la producción anunció una función de preestreno para este miércoles 7 de octubre en diferentes complejos de Cineplanet. Alcázar, Mall del Sur, Primavera, Real Plaza Puruchuco, Plaza Norte y San Miguel son algunas de las sedes donde el público podrá verla anticipadamente.
Finalmente, “La Tribu” se estrenará oficialmente el jueves 8 de octubre en los cines peruanos. Su llegada a la cartelera estará acompañada por actividades promocionales y encuentros con los integrantes del elenco, quienes compartirán detalles sobre sus personajes, el proceso de adaptación y las experiencias que marcaron el rodaje.
Un premio que tardó. Rhea Seehorn nunca se llevó el Emmy por Better Call Saul, pero rompió la "maldición" con Pluribus de AppleTV, donde interpreta a una mujer en duelo que se ha propuesto salvar al mundo.