La cinta dirigida por Bruno Ascenzo llegará a la pantalla grande el jueves 8 de octubre. La película cuenta con un elenco variado, encabezado por Carlos Carlín. (Foto: Difusión)
La cinta dirigida por Bruno Ascenzo llegará a la pantalla grande el jueves 8 de octubre. La película cuenta con un elenco variado, encabezado por Carlos Carlín. (Foto: Difusión)
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El cine peruano suma un nuevo estreno a su cartelera. “La Tribu”, película dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Italo Cordano, llegará a las salas de todo el país este jueves 8 de octubre, con una historia que explora la familia, los vínculos y las segundas oportunidades desde el humor y situaciones cotidianas.

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