El viaje de Montserrat Brugué estuvo marcado por pausas, reencuentros y reinvenciones. Luego de un retiro temporal de las cámaras, en el que se dedicó a explorar terapias energéticas y desarrollo personal, el 2025 marcó su regreso sostenido al cine. Primero fue “Amor erizo”, y ahora es el turno de “Locos de Amor: Mi primer amor”, la cuarta entrega de la saga musical peruana que transporta al espectador a un universo adolescente lleno de música y nostalgia noventera.

Esta nueva cinta marca el debut en la dirección de Miguel Valladares, productor general de Tondero. La historia sigue a un grupo de escolares durante su viaje de promoción, entre romances adolescentes, desamores y canciones con animación en 2D. En medio del elenco juvenil, Brugué interpreta a una mujer severa, encargada de imponer el orden en una trama que celebra, justamente, el caos del primer amor.

En medio de ese viaje, surgirán romances, desamores, celos, ilusiones y los primeros momentos inolvidables del amor adolescente, mientras Montserrat controla el desenfreno agregando momento de humor inesperados. (Foto: Flavio Presutti) / FLAVIO PRESUTTI

“Esta cinta me devolvió las ganas de actuar. Aquí tuve un reencuentro con la confianza. Me volví a reconocer como actriz y recordé cuánto amo lo que hago. La historia tiene un mensaje lindo: el amor transforma. Y eso me conectó desde el inicio”, comenta Brugué en entrevista con El Comercio.

Durante los últimos años, la actriz enfocó su vida en otras búsquedas. Se formó como facilitadora de Access Bars, estudió técnicas de reconexión energética y retomó prácticas iniciadas en su adolescencia, como el método Silva y el reiki. “¿Realmente este es mi camino?”, se preguntó en algún momento. Su regreso a las pantallas parece responderlo con un renovado sentido de pertenencia.

Un personaje de carácter

En esta entrega, su personaje dista bastante de la calidez que transmite Brugué fuera de escena: es una figura de autoridad, rígida, impaciente, que cuida y controla a un grupo de adolescentes en plena efervescencia. Aunque sin perder su característico toco carismático.

“Vi varias películas juveniles para inspirarme. Pensé en Tronchatoro de ‘Matilda’, quien es la base de este personaje, aunque no llega a ese extremo. Tiene esos tintes de profesora severa y que tiene que poner ese orden en medio del caos adolescente -explica la artista-. Yo en realidad soy profesora, así que entiendo la necesidad de poner disciplina. Pero a diferencia del personaje, soy más flexible y amorosa”

La película reúne a una nueva generación de actores peruanos como Brando Gallesi, Thiago Vernal, Arianna Fernández, María Gracia Mora, Ray del Castillo y Alexia Barnechea, junto a talentos internacionales como Quique Niza (España) y Juan Ramos (Uruguay). Brugué no solo comparte escenas con ellos, también se reconoce en sus inicios.

Con Diego Dibós a cargo de la dirección musical, Gastón Curbelo en las coreografías y la actriz Melania Urbina como coach actoral, Montserrat se posiciona como parte del gran elenco que conforma esta cuarta entrega. (Foto: Flavio Presutti) / FLAVIO PRESUTTI

“Yo no era así a su edad, no había esas oportunidades. Pero ellos sí las tienen y las aprovechan. Fue un placer trabajar con ellos, verlos emprender este camino. Sentí esa gratitud profunda que a veces no se puede describir. Es como cuando tienes un hijo, algo que te llena por completo”, confiesa.

Durante el rodaje, especialmente en escenas sin ensayo, Montserrat Brugué se enfrentó a antiguas inseguridades. Pero fue justamente allí, en ese vértigo, donde volvió a sentir esa vieja emoción que da sentido a su oficio. Y es que, para Brugué, la creación es mucho más que un trabajo.

El guion, escrito por Bruno Ascenzo, Mariana Silva e Ítalo Cordano, nos transporta al último año escolar de un grupo de adolescentes que se embarcan en su tan esperado viaje de promoción a Uruguay. (Foto: Flavio Presutti) / FLAVIO PRESUTTI

“Más que actuar, necesito crear para sentirme viva. Actuar es mi forma de comunicar, de pertenecer, de construir con otros. Me encanta estar al servicio de una historia, de ser parte de algo nuevo. El día que deje de crear, me muero”, concluye.