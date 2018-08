"Al otro lado del viento": mira el tráiler de la película póstuma de Orson Welles

El director de cine Orson Welles dejó una película por terminar, "Al otro lado del viento" ("The Other Side of the Wind" en inglés), bajo llave en un almacén parisino cuyo contenido inédito llegará a Netflix, 33 años después de su muerte.



Netflix adquirió los derechos de la última película del director estadounidense Orson Welles, "Al otro lado del viento", y fue editada y terminada por uno de los productores de la época, Frank Marshall.

"No puedo creerlo, pero después de 40 años intentándolo estoy muy agradecido por la pasión y perseverancia deNetflix para permitirnos, al fin, meternos en la sala de edición y terminar la última película de Orson", aseguró Marshall en un comunicado.



Esta película de Welles fue filmada intermitentemente entre 1970 y 1976, siguiendo el guión coescrito con su amante Oja Kodar y protagonizada por Peter Bogdanovich, John Huston y Dennis Hopper, pero nunca fue completada por el realizador.



"The Other Side of the Wind" es una sátira de Hollywood sobre los últimos días de un director de cine llamado Jake Hannaford (Huston) mientras intenta concretar su regreso como realizador.



Mira aquí el tráiler de la película:

Tráiler de la cinta "Al otro lado del viento". (Video: YouTube)

Welles, que falleció en 1985, es considerado uno de los grandes maestros cinematográficos del siglo XX gracias a películas como "Sed de mal", "El tercer hombre" y "Citizen Kane", por el que ganó un Oscar.



El dato

​"Al otro lado del viento" se estrenará en Netflix el 2 de noviembre.