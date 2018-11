Lady Gaga llora al agradecer a Bradley Cooper por dejarla "ser Stefani otra vez"

Lady Gaga se mostró muy sentimental al hablar y honrar la labor como director de Bradley Cooper por permitirle "ser ella" nuevamente. La cantante y actriz presentó la ceremonia American Cinematheque Awards en Beverly Hills, California.

La cantante se presentó con vestido plateado al evento y no pudo contener sus emociones al hablar sobre su coprotagonista de "A Star is Born", por lo cual terminó llorando.

"Me escapé de Stefani durante mucho tiempo. Me puse una capa de superhéroe y me llamé Lady Gaga", reveló Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida en el mundo artístico como Lady Gaga.

Posteriormente la actriz continuó agradeciendo a Bradley Cooper por convertirse en un gran amigo y no juzgarla nunca: "Me desafiaste a sumergirme profundamente en un lugar donde tenía que volver a verla, ser Stefani otra vez".

"A Star Is Born" marcó el debut como director de Bradley Cooper y el primer rol protagónico de Lady Gaga en la gran pantalla.

Cabe señalar que el discurso de la intérprete de "Poker Face" se debió a que Bradley Cooper recibió el American Cinematheque Award en honor a sus logros como director.