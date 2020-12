1 de 6

Llegó Navidad, una época llena de magia y esperanza, que debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) no ha sido disfrutada como años anteriores, por las restricciones de movilización para evitar el contagio. Sin embargo, lo que no se puede perder es la tradición de compartir en familia viendo unas divertidas películas. A continuación, algunas cintas navideñas no tradicionales que seguramente te pondrán de un humor festivo. (Foto: captura de video de YouTube)